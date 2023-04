Ein Aperol Spritz in der Frühlingssonne, ein Glas Sekt zum Anstoßen, und nach dem Joggen gönnt man sich ein kühles Bier. Alkohol ist in unserer Gesellschaft verankert, und auch wer gesünder leben, vielleicht sogar abnehmen will, Sport treibt, um fitter zu werden, mag nicht auf jedes Glas verzichten. Wie schädlich ist Alkohol in Maßen? Und wie beeinflussen Wein, Bier und Cocktails die körperliche Fitness, den Muskelaufbau und den Kalorienverbrauch?

Klar ist: Alkohol, also Ethanol, ist aus biochemischer Sicht ein Zellgift. Und kann dem Körper enorm schaden. Er befeuert Entzündungsprozesse, schädigt besonders die Leber und führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nervenschäden und Krebs. Die Weltgesundheitsorganisation summiert: „Es gibt keine sichere Menge Alkohol, welche die Gesundheit nicht beeinträchtigt.“ Je mehr Alkohol man trinkt, desto schwerer sind die Folgen.