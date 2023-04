Aktualisiert am

Bequem hinsetzen, Arme entspannen. Die Schulter hochziehen und einatmen, Schultern fallen lassen – und auch den Atem loslassen. Mit Übungen wie dieser beginnt, was viele für den Weg zur allumfassenden Gesundheit von Körper und Psyche halten. Die Konzentration auf den Atem, auf einen Klang, einen Gegenstand – sie soll dazu führen, dass alles zur Ruhe kommt, heilt, gesund wird. Das glauben viele Menschen, die eine der vielen verschiedenen Meditationsformen für sich entdeckt haben.

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft

Seit der Jahrtausendwende haben Achtsamkeitstraining und Meditation einen unerwarteten Boom erlebt. Manager und Intellektuelle bekennen sich zum mentalen Training. Und seit Jon Kabat-Zinn, Leiter der von ihm mitgegründeten Stress Reduction Clinic an der University of Massachusetts, die buddhistische Achtsamkeitsmeditation zu einem vereinfachten Stufenprogramm weiterentwickelt hat, der sogenannten Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), setzen auch Ärzte und Sozialarbeiter das meist acht Wochen dauernde Training bei ihren Patienten und Klienten ein. Sogar in Gefängnissen wird es genutzt, um Stress und Aggressivität von Personal und Insassen zu reduzieren.