Adipositas-Patienten : Wie Übergewichtige beim Arzt diskriminiert werden

Der Orthopäde wollte sie weder untersuchen noch anfassen, obwohl ein Bandscheibenvorfall möglich schien. Ihr Rücken schmerzte enorm, daran erinnert sich Anke Moltin und an die Selbstzweifel: „Man fragt sich, ist dem das irgendwie unangenehm?“ Bei einer Größe von 1,72 Meter wiegt die 68-Jährige „geschätzte 120 Kilo“. Eigentlich habe sie dem Orthopäden damals stolz von ihrem Erfolg berichten wollen, dass sie gerade zehn Kilogramm abgenommen hätte. Doch der habe sie nur lustlos aufgefordert, noch mehr abzunehmen, und auch der nächste Orthopäde ging sie hart an.

Korpulente Patienten wie Anke Moltin (Name von der Redaktion geändert) sind in deutschen Arztpraxen keine Ausnahme mehr. Etwa jeder dritte Patient eines Allgemeinmediziners ist übergewichtig, jeder Fünfte gilt als adipös. Viele fühlen sich unverstanden, gar stigmatisiert. In Umfragen in den Vereinigten Staaten bekannten mehr als die Hälfte der teilnehmenden Mediziner, dass sie Übergewichtige als unangenehm empfinden. Ein Drittel attestiert ihnen einen Mangel an Selbstdisziplin und Willensstärke oder stuft sie als faul ein. Diese Haltung hat bei der Behandlung Konsequenzen: Durchschnittlich scheinen sich Ärzte weniger Zeit für übergewichtige Patienten zu nehmen, wie eine Studie der Rice University in Houston ergab. Die Sprechstunden würden kürzer ausfallen und im Gespräch werde weniger auf sie eingegangen. Dabei sind die behandelnden Ärzte womöglich die Einzigen, die den Übergewichtigen helfen können – sorgen aber auch für zusätzliche Hürden. In den Wartezimmern mangelt es an Stühlen, die XXL-Patienten tragen. In den Behandlungsräumen an Waagen, die ihre Körperlasten messen können.