9/11 : Die kranken Helden vom 11. September

Am 11. September 2001 starben bei dem Terroranschlag auf das World Trade Center mehr als 2700 Menschen. Noch mehr Menschen verloren an diesem Tag ihre Gesundheit: Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Polizisten und die Anwohner von New York City. Ihr Tod kommt in Raten. Das zeigt sich mittlerweile, zwanzig Jahre nachdem zwei Flugzeuge an jenem Septembermorgen mit ungewöhnlich blauem Himmel in die berühmten Zwillingstürme von Manhattan rasten. Diese brachen in sich zusammen, in einer gigantischen Staubwolke, die wie eine Flutwelle in die umliegenden Straßen einbrach. Der Staub begrub Menschen, Häuser und Autos, er kroch in Gebäude, verstopfte Lüftungsanlagen und wurde monatelang immer wieder aufgewirbelt. Ersthelfer wühlten im Schutt nach Überlebenden, die Aufräumarbeiten dauerten Monate, und noch bis in den Dezember loderten Feuer im Geröll unter ihren Füßen.

Dieser Staub war giftig, und rund 2000 Todesfälle wurden seither damit in Verbindung gebracht. Das Ausmaß der gesundheitlichen Schäden wird deutlich: Lungenkrankheiten, Krebs, Depressionen – 65.000 Rettungskräfte und Anwohner sind bereits erkrankt, meist an mehr als einem Übel. Bis zum Sommer dieses Jahres haben sich mehr als 112.000 Menschen, die dem toxischen Staub über längere Zeit ausgesetzt waren, beim World Trade Center Health Program registriert.

„Einige Krankheiten, die mit dem Anschlag auf das World Trade Center zusammenhängen, entwickeln sich erst nach vielen Jahren“, erklärt Stephanie Stevens, eine Sprecherin des Programms, das bei den amerikanischen Gesundheitsbehörden angesiedelt ist und gegründet wurde, um die fachgerechte Behandlung von Krankheiten zu gewährleisten, die mit 9/11 zusammenhängen, und um entsprechende medizinische Forschung zu fördern. Hunderte Studien sind bereits zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Terroranschlags erschienen, derzeit laufen 56 Projekte unter dem Schirm des WTC Health Program. An zahlreichen Universitäten wird Fragen nachgegangen wie: Warum leiden die exponierten Feuerwehrmänner häufiger an Prostatakrebs? Welche Krankheiten verursacht der freigesetzte Staub etwa im Mäuseexperiment?

Die Zerstörung des World Trade Center verteilte mindestens eine Million Tonnen Schutt. Die Rauchwolke nach dem Einschlag stieg bis in eine Höhe von fast 1,5 Kilometer und transportierte Staubpartikel 70 Kilometer weit. Tagelang hingen die Schwaden über Ground Zero. Was steckte alles in dieser grauen Wolke?

Eine Antwort auf diese Frage ist grausig: Von rund 1100 Opfern fehlt bis heute jede Spur, noch immer werden teils winzige Leichenfragmente untersucht. Dazu wüteten Feuersbrünste, genährt von 90.000 Litern Kerosin in den Tanks der beiden Flugzeuge. Das Inferno verschlang Millionen Quadratmeter Mauerwerk, Fassaden, Bodenbeläge, Fensterglas, 198 Aufzüge und alles im Inneren der Türme, von diverser Elektronik bis zur quecksilberhaltigen Deckenbeleuchtung.

In der Atemluft fand man zahlreiche krebserregende Stoffe

„Die Staubwolke bestand aus einem komplexen Gemisch aus pulverisiertem Bauschutt und Verbrennungsprodukten von Holz, Papier, Möbel, Glas, Glasfaser, Beton“, sagt Stephanie Stevens. Bislang wurden mehr als 350 potentiell schädliche Chemikalien identifiziert, darunter Schwermetalle, wie Quecksilber und Blei. „Die Staubwolke enthielt mehrere bekannte oder vermutliche Karzinogene“, so Stevens. Etwa Benzol, Cadmium und Asbest, also Substanzen, die Krebs verursachen. An den Twin Towers wurde bis in die frühen Siebzigerjahre gebaut und im Nordturm bis zum 40. Stock Asbest eingesetzt, mehrere Hundert Tonnen davon, um Stahlträger gegen Hitze zu stabilisieren. In Proben, die in den Tagen nach dem 11. September an verschiedenen Stellen in Lower Manhattan genommen wurden, fand die Gesundheitsbehörde Asbest in Mengen, die jenseits des zugelassenen Grenzwerts lagen. Die Partikel im WTC-Staub hatten einen hohen pH-Wert, was Entzündungen förderte. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten waren schätzungsweise eine halbe Million Menschen in unterschiedlichem Ausmaß dieser Giftmischung in der Atemluft ausgesetzt.