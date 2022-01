100 Jahre Insulin : Wie sieht die Diabetes-Behandlung der Zukunft aus?

Insulin-Fläschchen waren schon 1923, also ein Jahr nach den ersten Experimenten am Menschen, bereit zur Auslieferung. Bild: Thomas Fisher Rare Book Library

Leonard Thompson hatte nichts zu verlieren, als er sich am 23. Januar 1922 in der Kinderklinik von Toronto, Kanada, ein Mittel spritzen ließ, das der Chirurg Frederick Banting mit seinem Assistenten Charles Best aus den Bauchspeicheldrüsen von Schlachtvieh gewonnen hatte. Der 14-Jährige wog kaum 30 Kilogramm, ob er den nächsten Tag erleben würde, war unklar. Er litt an Diabetes mellitus – Anfang des 20. Jahrhunderts ein Todesurteil. Doch der Stoff, den seine Erfinder „Insulin“ nannten, rettete Thompson, im Frühjahr verließ er die Klinik und lebte bis ins Erwachsenenalter.

Was auf dieses Experiment an einem Januartag von genau hundert Jahren folgte, ist ein Wunder der Medizingeschichte: Insulin hat seither Millionen Menschen vor dem Tod bewahrt und ermöglicht Diabetikern, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Heute rücken selbstregulierende „Smart-Hormone“ und Hightech-Insulinpumpen in greifbare Nähe – und doch wurde der Traum der Erfinder nicht erfüllt: Auch nach hundert Jahren haben viele Diabetiker keinen Zugang zu dem Insulin, das sie dringend brauchen.