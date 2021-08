Aktualisiert am

In 12 Meter Höhe aufgestiegen : Mars-Hubschrauber absolviert zehnten und „bislang komplexesten“ Flug

12 Meter hoch, vier Richtungswechsel und zehn Farbfotos. Das alles hat der Mars-Hubschrauber „Ingenuity“ in einem drei Minuten langen Flug geschafft. Diese Woche könnte er abermals abheben.

Der Hubschrauber „Ingenuity“ am 7. April auf dem Mars auf einem von der Nasa zur Verfügung gestellten Foto. Bild: NASA/JPL-Caltech/dpa

Der Mars-Hubschrauber „Ingenuity“ hat seinen zehnten und nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa „bislang komplexesten“ Flug absolviert. Dabei sei der Mini-Helikopter auf zwölf Meter — so hoch wie noch nie zuvor — aufgestiegen, habe viermal die Richtung gewechselt und zehn Farbfotos aufgenommen, bevor er an anderer Stelle wieder gelandet sei, teilte die Nasa am Mittwoch mit.

Insgesamt dauerte der Flug, der bereits am 24. Juli stattgefunden hatte und auch als Erkundung für mögliche Forschungsausflüge des Rovers „Perseverance“ dienen soll, fast drei Minuten. Ein elfter Flug könnte bereits diese Woche starten.

„Ingenuity“ (auf Deutsch etwa: Einfallsreichtum) war Ende Februar an Bord des Rovers „Perseverance“ (auf Deutsch etwa: Durchhaltevermögen) mit einem riskanten Manöver auf dem Mars gelandet. Mitte April hatte er zum ersten Mal abgehoben - und damit als erstes Luftfahrzeug einen Flug auf einem anderen Planeten absolviert. Die ursprünglich auf rund 30 Tage angelegte Mission wurde verlängert.