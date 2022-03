Metaanalyse von Long Covid : Wie Virus-Varianten die Langzeitschäden beeinflussen

Long Covid ist immer anders. An diese Beobachtung haben wir uns längst gewöhnt. Einige mögliche hundert Symptome sind bereits beschrieben in der medizinischen Literatur, und die Leiden der Patienten sind fast nie dieselben. Schon das erschwert eine Systematik und trägt auch zu der immer wieder geäußerten (und manchmal verharmlosenden) Überzeugung bei, dass Long Covid – all die pathologischen Langzeitfolgen nach einer Infektion – wissenschaftlich noch gar nicht so klar definiert ist. Nun aber kommt eine weitere Facette dieses Leidens hinzu: Auch das Virus selbst kann offenbar den Long-Covid-Verlauf beeinflussen. Je nachdem, mit welcher genetischen Variante man sich angesteckt hat, können die einen oder anderen Symptome bevorzugt auftreten. Das zumindest legt eine italienische Studie mit 428 Covid-19-Patienten nahe, die seit Juni 2020 wegen Spätschäden an der Universitätsklinik Careggi in Florenz bei Michele Spinicci behandelt wurden, und von denen gut drei Viertel nach zwei Monaten noch über ein oder mehr Krankheitssymptome litt.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Zwei Pandemie-Phasen wurden in der auf dem jüngsten ECCMID-Infektiologen-Kongress vorgestellten Studie unterschieden: Die erste zwischen März und Dezember 2020 war die erste Corona-Welle, in der das aus Wuhan weltweit verschleppte Ursprungsvirus wütete, die zweite bezieht sich auf den Zeitraum Januar bis April 2021, als die wesentlich aggressivere und stark mutierte Alpha-Variante verbreitet war. Viele Symptome glichen sich, insbesondere das bei einem Drittel der Long-Covid-Patienten charakteristische chronische Erschöpfungssyndrom (Fatigue).

Aber es gab auch deutliche Unterschiede: Die erst Anfang 2021 mit der aggressiveren Alpha-Variante infizierten und im Mittel auch schwerer erkrankten Covid-Opfer litten deutlich stärker unter Langzeit-Muskelschmerzen, Verwirrtheit, Depression, Angst und Schlafstörungen. Hartnäckige Geruchs- und Geschmacksstörungen, anhaltende Atembeschwerden und Hörpro­bleme dagegen traten bei der Alpha-Variante viel seltener auf als bei dem Wildtyp-Virus aus Wuhan. Inwiefern sich das bei neueren Varianten eine Rolle spielt, insbesondere bei Omikron, das aufgrund diverser Mutationen deutliche Unterschiede zeigt, wenn es um die Infektion unterschiedlicher Gewebetypen, ist noch unklar.

Eines hatten die italienischen Long-Covid-Patienten gemein: Sie waren alle wegen schwerer Covid-19-Erkrankung behandelt worden, viele mit Immunstörungen und Ältere mussten beatmet werden. Doch Long Covid trifft erfahrungsgemäß viel mehr als dieser Kreis schwerkranker Covid-Patienten. Auch milde erkrankten und symptomfreien Infizierten kann es passieren, dass sie Wochen und Monate nach der Ansteckung unter einem oder mehrerer typischer Long-Covid-Symptomen leiden. In einer neuen, systematischen Meta-Analyse in „Jama Network Open“ zeigte sich nach Auswertung von 57 Studien mit einer Viertelmillion Corona-Positiven einmal mehr, wie häufig Langzeitfolgen auftreten: 54 Prozent der Patienten litten sechs oder mehr Monate an einem oder mehreren Long-Covid-Symptomen. Die wissenschaftlichen Nachweise stammen aus allen möglichen Ländern der Welt., wie diese Grafik zeigt.

Die extreme Streuung in der Ausprägung und Häufung von Symptomen hängt nicht etwa von geographischen Faktoren ab, sondern ist Ausdruck der unterschiedlichen Datensammlungen und Patientenauswahl. Insofern lässt sich heute tatsächlich sagen, ist das Risiko für Long Covid noch immer nicht eingrenzbar, erst Recht nicht bei Kindern, für die die Datengrundlage noch sehr viel löchriger ist. Klar ist: Spät- und Langzeitfolgen können praktisch jedes Organ treffen, in dem sich das Systemvirus Sars-CoV-2 selbst zu vermehren in der Lage ist – sprich: im ganzen Körper vom Nerven- und Gefäßsystem bis zu den Geschlechtsorganen – oder in der die bei Covid-19-Patienten schwer in Mitleidenschaft gebrachte Immunabwehr versagt, beziehungsweise sich gegen das eigene Gewebe richtet.

Mehr zum Thema 1/

Noch sind die genauen pathologischen Mechanismen nicht völlig verstanden. Und auch die Frage ist unbeantwortet, welche Rolle die Psyche und die sozialen Umstände bei der Ausprägung der verschiedenen Symptome spielen. Aber nach Überzeugung der Jama-Autoren um Vernon Chinchilli vom Milton S. Hershey Medical Center sind Häufigkeit und die lange Dauer der häufig auch zu langwieriger Arbeitsunfähigkeit führenden postviralen Leiden durchaus geeignet, „die unter Knappheit arbeitenden Gesundheitssysteme zu überfordern“.