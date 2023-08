Das polare Eis schmilzt gnadenlos. Eine Expedition zum Nordpol soll die Folgen untersuchen. Wir nehmen Sie die kommenden zwei Monate an Bord der „Polarstern“ mit an die Eisfront.

Leinen los! Die Reise beginnt sommerlich. Nachdem Proviant für zwei Monate und Container randvoll mit wissenschaftlichen Geräten geladen wurden, legt die Polarstern am Nachmittag des 3. August bei sonnigen 24 Grad im norwegischen Tromsø ab. Mit 100 Frauen und Männern an Bord passiert sie die Fjordlandschaft und nimmt Kurs nach Norden. Das Ziel des deutschen Eisbrechers ist der Arktische Ozean, eine Region, die sich im Zuge des Klimawandels tiefgreifend verändert.

Kaum ein Erdteil erwärmt sich derzeit so stark wie die Arktis. Die Temperaturen in der Atmosphäre steigen dort drei- bis viermal schneller als im globalen Mittel. Eine Folge des Klimawandels ist der dramatische Rückgang des Meereises rings um den Nordpol seit Ende der 1970er-Jahre.

Damals begannen Wissenschaftler, die Eisausdehnung mithilfe von Satelliten zu vermessen. Seither ist die Eisdecke im Sommer von gut sieben auf rund 4,5 Millionen Qua­dratkilometer geschrumpft. Und schon in einem Jahrzehnt könnte das Nordpolarmeer laut einer jüngsten Studie nahezu eisfrei sein.

Eine Reise ins Eis

Eine rund 50-köpfige Expedition des Alfred-Wegener-Instituts – Helmholtz-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven will in den kommenden Wochen das arktische Meereis unter die Lupe nehmen und ergründen, wie das Schmelzen des arktischen Meereises den Ozean verändert; seine Physik und chemische Zusammensetzung sowie das Leben im und unter dem Eis, bis hinab zum Meeresgrund. Ich begleite sie auf ihrer Reise ins Eis. Leiterin der Expedition ist die Tiefseeforscherin und AWI-Direktorin Antje Boetius, die seit 30 Jahren in den Polarregionen arbeitet.

„Auf unserer Expedition wollen wir eine Bestandsaufnahme der zentralen Arktis vornehmen, vom Meereis über die Wassersäule bis zum Sediment“, erklärt Boetius an Bord. „Es geht dabei vor allem um die über vier Kilometer tiefen arktischen Becken im eurasischen Teil des Nordpolarmeers. Dort existiert eine Flora und Fauna, die zum Großteil nirgendwo anders vorkommt. Zugleich wandern durch die Ozeanerwärmung atlantische Arten nach Norden in die Arktis.“ Mit verschiedenen Kameras, Probennahmegeräten und Sensoren wollen die Forschenden erkunden, welche Auswirkungen die Eisschmelze auf das Nahrungsnetz und die Vielfalt des Lebens hat.

Antje Boetius war auch im Spätsommer 2012 mit der Polarstern in der Arktis unterwegs, als die Meereisbedeckung einen neuen Negativrekord erreichte. Jetzt will sie mit ihrem Team derselben Route folgen und die damals durchgeführten Messungen wiederholen, um sie mit früheren Daten, zu vergleichen. „In diesem Jahr brechen wir zu einem Zeitpunkt auf, an dem die Eisbedeckung etwa dem Mittelwert der letzten zehn Jahre entspricht“, sagt sie. „Aber die Schmelzsaison dauert noch bis Mitte September, und man sieht, dass die Eisdecke gerade quer durch den Arktischen Ozean in einzelne Schollen aufbricht. Genau dort, wo wir die Mehrzahl unserer Stationen geplant haben.“

Nördlich von Spitzbergen erste Proben

Für ihre Messungen und Probennahmen wollen die Forscher mit dem Schiff an einer Eisscholle ankern, mit der es dann langsam driften wird. Währenddessen werden die Meereisphysiker und -biologen auf der Eisscholle arbeiten und ihre Kollegen vom Schiff aus die verschiedenen Stockwerke des Ozeans erforschen.

Läuft alles nach Plan, wird die Polarstern nördlich von Spitzbergen die ersten Proben und Daten sammeln. Etwa entlang des 85. Breitengrads wird sie dann zunächst nach Osten fahren. Mitte September soll die Polarstern dann den Nordpol erreichen. Am 1. Oktober wird das Schiff zurück in Bremerhaven erwartet.

Mehr zum Thema 1/

In den ersten Tagen haben die Forscherinnen und Forscher an Bord ihre Labore eingerichtet, Geräte aufgebaut und getestet und zusammen mit der Schiffscrew die anstehenden Forschungsarbeiten geplant. Bei einem kurzen Zwischenstopp vor Longyearbyen auf Spitzbergen wurden wichtige Sensoren an Bord genommen, die es nicht rechtzeitig nach Tromsø geschafft hatten.

In der Nacht von Sonntag auf Montag hat die Polarstern schließlich die Meereiskante erreicht. Das weitere Vorkommen hängt nun vor allem von der Eissituation ab. In Kürze werden die Forschenden mithilfe von Satellitenbildern eine große Eisscholle auswählen, um dort festzumachen und den Wandel in der Arktis zu untersuchen.

Die aktuelle Meereissituation an den Polen und den aktuellen Standort der „Polarstern“ können Sie auf der Website www.meereisportal.de finden.