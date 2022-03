Hirnforscher-Skandal : Und sie sprechen doch

Der österreichische Dramatiker Johann Nepomuk Nestroy verfügte testamentarisch den Herzstich. Damit verpflichtete er einen Arzt, ihm ein Stilett bis zum Schaft in den Brustkasten zu stoßen, nachdem sein Tod von einem anderen festgestellt worden war. Nestroy wollte auf Nummer sicher gehen. Er hatte panische Angst, für tot gehalten und begraben zu werden, obwohl er vielleicht noch lebte. Das grausige Ritual war in Österreich des neunzehnten Jahrhunderts nicht ungewöhnlich.

In unserer Zeit droht einigen Menschen ein Schicksal, das Nestroy wohl die Schweißperlen auf die Stirn getrieben hätte. Bei Menschen, die an amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkranken, verlieren die Motoneuronen ihre Funktionsfähigkeit. Das Gehirn kann die Muskeln nicht mehr ansteuern. Zuerst werden das Laufen und der Umgang mit den Händen beschwerlich. Dann klappen auch das Sprechen und Schlucken nicht mehr. Zum Schluss wird der Patient völlig sprachlos. Er kann nicht mehr reden, es gibt keine Gestik mehr, keine Mimik, keinen funktionierenden Augenkontakt — nichts. Allerdings bekommen die Menschen, die mittlerweile künstlich ernährt und beatmet werden müssen, genau mit, was um sie herum passiert. Die meisten Sinne bleiben funktionsfähig, sieht man von den Augen ab, die wegen der fehlenden Bewegungen oft in den Augenhöhlen vertrocknen.