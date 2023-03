Lindner will Steuervorteile : E-Fuels sind Geld- und Stromverschwendung

Die Energiewende folgt inzwischen erkennbar dem zweiten Hauptsatz der politischen Thermodynamik: Die verbale Entropie, vulgo: Verwirrung, nimmt in einem geschlossenen System immer weiter zu, allenfalls bleibt sie kon­stant.

E-Fuels etwa sind inzwischen zu einem politischen Gegenstand geworden, der sich verhält wie die bunten Badebomben in der Wanne: Sie lassen das Wasser sprudeln, aber auf das versprochene Feuerwerk der Farben wartet man vergeblich.

Das E vor den Fuels, das müssen wir Bundesfinanzminister Christian Linder bestimmt nicht noch mal erklären, steht nicht etwa für Effizienz, sondern für elektrisch. Ein ähnliches Missverständnis wie das der „Letzten Generation“, die auch nicht etwa als Chiffre für die aussterbende Menschheit zu verstehen ist, sondern für die letzte – nämlich unsere – Generation, die noch rechtzeitig die Kurve kratzen kann, um die Klimaziele zu erreichen. Dass E-Fuels nun dank einer peinlichen FDP-Autoshow in Brüssel langfristig auch für Verbrenner nutzbar gemacht – und Parteichef Lindner zufolge sogar mit Kfz-Steuervorteilen bevorteilt – werden sollen, heißt nichts anderes, als dass Steuergelder für Ineffizienz verbrannt werden sollen.

Strom- und Geldverschwendung im Autoverkehr

Es geht um Geld – UND Stromverschwendung wohlgemerkt. Denn thermodynamisch gesehen (physikalisch) ist die Umwandlung von elektrischer Energie in chemische und schließlich kinetische Energie – die Motorleistung – immer ungünstiger als die direkte Nutzung elektrischer Energie. Fünf- bis siebenmal mehr Energie muss nach heutigem Ermessen bereitgestellt werden für einen E-Fuel-Kilometer auf der Straße, verglichen mit vollelektrischen Autos. Von verbrennungsbedingten Luftschadstoffen wie Stickoxiden fängt man besser erst gar nicht an, darüber will die Abgasfraktion im Land schon lange nichts mehr hören. Wie auch über die jährlich mehr als 37 Milliarden Euro an Subventionen, die sowieso in die Nutzung fossiler Brennstoffe fließen.

Was sie aber kümmern sollte, ist die schlichte Wahrheit, dass E-Fuels künftig auch nur mit grünem Strom, sprich aus erneuerbaren Quellen funktionieren werden. Womit wir zurück sind in der politischen Thermodynamik: Anders nämlich, als viele denken würden, die mit Lindners Wortschöpfung „Freiheitsenergie“ eine grenzenlose Verfügbarkeit verbinden, werden wir erst einmal auch nicht im grünen Strom schwimmen können.

Mehr zum Thema 1/

Wenn es zudem stimmt, dass die Dringlichkeit der Klimawende größer ist denn je, was keiner der Akteure mehr bestreitet, dann sind schnelle Investitionen am Anfang der grünen Verwertungskette am besten angelegt. Dann verbietet es sich auch praktisch von selbst, wertvolles Steuergeld in die Badewanne zu kippen, in der sich irgendwann vielleicht ein paar versprengte Verbrennerfreaks suhlen.