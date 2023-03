Deutschland diskutiert, Deutschland zaudert, und Deutschland könnte damit alles verspielen. „Der kritische Zeitpunkt, an dem Deutschland und Europa die Voraussetzungen für eine Erreichung der Pariser Klimaziele schaffen können, ist bald verstrichen.“ Mit diesem Satz beginnt ein zwanzigseitiges Papier der neunköpfigen Expertengruppe „Klima und Energie“ in der Nationalakademie. Es ist eine Art Fahrplan für die Beschleunigung der Energiewende, jedenfalls ein Vorschlag mit „sechs Leitideen“ dazu von einigen der führenden Wirtschafts-, Energie- und Klimaexperten im Land.

Erneuerbare haben oberste Priorität

Ob das Papier mehr sein kann als eine Wortmeldung aus berufenem Munde, oder ob es in der politischen Kakophonie um Atomkraft, Trassenausbau, Antriebe, eFuel oder Gasversorgung untergeht, dürfte sich spätestens Ende März zeigen. Denn dann soll es auf dem seit 2015 organisierten Forschungsgipfel mit Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in Berlin zur Diskussion gestellt werden. Kein Auf-die-lange-Bank-schieben mehr, das ist das Kernanliegen der Expertengruppe, vielmehr „konsequentes Handeln – jetzt“.

Die richtigen Rahmenbedingungen für private Investitionen und deren Verlässlichkeit seien dafür zentral. Aber auch von „wirksamen Anreizen und Vorgaben für eine effizientere Energienutzung“ ist die Rede. Der Ausbau von erneuerbaren Energien sei „schnell und mit oberster Priorität voranzutreiben“. Aber nicht nur. „Mittel- und langfristig effektive und tragfähige Maßnahmen müssen priorisiert werden. Dies erfordert Transformationsstrategien, die von den zu erreichenden Zielen her konzipiert und daher möglichst technologieoffen sind.“

Nur einmal taucht der Begriff Technologieoffenheit hier auf, und am Ende des Papiers wird deutlich, wie verschieden er in dem Papier im Unterschied zu der von den Freien Demokraten in der Ampelregierung oder der Bundesforschungsministerin geforderten Technologieoffenheit gemeint ist. Hightechlösungen wie die Kernfusion „spielen für die Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 voraussichtlich keine Rolle“ – allenfalls auf einer langfristigen Zeitskala könne sie die „dann etablierten erneuerbaren Energiequellen“ ergänzen.

Kohlendioxid-Entnahme einleiten

Keine hochfliegenden Träume in weiter Ferne also, sondern konkrete, schnelle Lösungsideen heute. Dazu gehören durchaus auch solche, die erst in ein paar Jahrzehnten wirksam werden. So fordert man in Leitidee eins ein „systemisches Kohlenstoffkreislaufmanagement zu etablieren“. Die Verklappung und Verwertung von Kohlendioxid aus der Luft (CCS- und CCU-Techniken) soll die sich zuspitzende Emissionslage bis Mitte des Jahrhunderts entschärfen. Dazu sei jetzt auf europäischer Ebene mit Pilotprojekten zu beginnen, die am Ende helfen sollen, bis 2050 Kohlendioxid in Höhe von 2,3 bis 7,4 Milliarden Tonnen aus der Luft zu entnehmen oder stofflich zu verwerten. Diese Technologien müssten rasch erprobt, zertifiziert und möglichst in den Emissionshandel eingebunden werden können.

In Leitidee zwei wird die Vollendung des europäischen Emissionshandels gefordert – zu einem langfristigen „und alle Emissionen umfassenden“, sprich: dem entscheidenden, Steuerungsrahmen für die europäische Klimapolitik. Die EU-Staaten und insbesondere auch Deutschland haben nach dem Dafürhalten der Leopoldina-Experten noch lange nicht die Voraussetzungen geschaffen, weder gesetzlich noch finanzpolitisch. In der Bundesregierung müssten dafür rasch ganz neue Leitungsstrukturen eingerichtet werden, welche „die unterschiedlichen Ressortzuständigkeiten bündeln und strategisch in der EU ausrichten“.