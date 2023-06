Zerstörte Pheromone : Wie Insekten unter Ozon-Smog leiden

Hohe Ozonkonzentrationen können offenbar die Kommunikation und Fortpflanzung von Insekten empfindlich stören. Zu diesem Schluss kommt eine in „Nature“ erschienene internationale Laborstudie, die an zehn verschiedenen Fruchtfliegenarten vorgenommen wurde.

Ozon ist den Forschern zufolge in der Lage, per Oxidation Kohlenstoffdoppelbindungen der bei der Partnersuche verwendeten Pheromone zu zersetzen. Die Duftstoffe könnten als Folge nicht mehr wie gewohnt zur Kommunikation zwischen den Geschlechtern dienen.

Die Männchen seien in den durchgeführten Experimenten weniger attraktiv für Weibchen geworden und stattdessen selbst an Männchen interessiert gewesen, sagt Erstautor Markus Knaden vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. Diese Effekte fielen umso stärker aus, je höher die Ozonkonzentration und je länger die Aussetzungsdauer gewählt worden waren. Das Interesse der Männchen an Geschlechtsgenossen sei unerwartet, sagt Knaden.