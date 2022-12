Fremde Stadtbewohner : Wenn Wildschweine unsere Städte bevölkern

In der Stadt finden Wildtiere reichlich Futterplätze: Weibliches Wildschwein schnüffelt an einem Mülleimer in einem Waldgebiet im Berliner Stadtbezirk Tegel. Bild: Picture Alliance

Turmfalke und Amsel, Fuchs und Igel sind Wildtiere, die auch in Städten heimisch geworden sind. Mancherorts zählt das Wildschwein ebenfalls dazu. In Parkanlagen und Gärten am Stadtrand scheinen sich die massigen Borstentiere bisweilen ganz zu Hause zu fühlen. Nicht nur nahrhafter Abfall wie weggeworfene Essensreste sind für sie dort ein gefundenes Fressen. Wildschweine stöbern auch gern im Boden nach Würmern, Schnecken und anderen Leckerbissen. Wenn sie mit ihrem muskulösen Rüssel gepflegten Rasen und Blumenbeete regelrecht umpflügen, machen sie sich unbeliebt. Doch was Gartenbesitzer und Parkbesucher är­gert, kann für den Naturschutz erfreuliche Folgen haben. Das haben Wissenschaftler um Valentin Cabon und Miriam Bùi von der Technischen Universität Berlin herausgefunden. Im Stadtgebiet von Berlin studierten die Forscher, welchen Einfluss emsig wühlende Wildschweine auf Flora und Fauna haben.

Mit der bundesweit größten Population ist Berlin gewissermaßen auch Hauptstadt der städtischen Wildschweine. Als Forschungsobjekte dienten dort 22 Trockenrasen auf sandigem Boden. Auf diesen kargen Wiesen, alle in Waldnähe oder auf Waldlichtungen gelegen, stießen Cabon und seine Kollegen stets auf mehr oder minder weitläufige Grabe­spuren von Wildschweinen. Größtenteils war der aufgeworfene Boden al­lerdings schon wieder von Pflanzen besiedelt. In diesem Stadium hatten die durch wühlende Schweinerüssel gestörten Bereiche anscheinend kaum noch Einfluss auf die Flora: Es zeigte sich weder ein Zusammenhang mit der Gesamtzahl der Pflanzenarten noch mit der Anzahl und Häufigkeit von Pflanzenspezies, die auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen.

Die Zauneidechse weiß, spärlichen Pflanzenwuchs zu nutzen

Anders verhält es sich mit einigen Tierarten. Heuschrecken etwa, die sich auf den Sandtrockenrasen tummeln, reagieren dagegen nicht so indifferent. Wie die Forscher um Cabon in den „Scientific Reports“ berichten, wirkt sich von Schweinerüsseln frisch umgebrochener Boden negativ auf die Vielfalt der Heuschreckenarten aus. Waren die Wildschweinspuren dagegen wieder von neuem Bewuchs bedeckt, beobachteten die Berliner Biologen einen gegenteiligen Effekt: Die Artenvielfalt der Heuschrecken nahm deutlich zu.

Drei Spezies von der Roten Liste gefährdeter Arten profitierten ebenfalls eindeutig von älteren Grabespuren. Die Italienische Schönschrecke (Calliptamus italicus) galt in Berlin bis vor Kurzem sogar als ausgestorben. Anders als ihr Name vermuten lässt, ist diese Heuschrecke, die beim Davonfliegen ihre rot gefärbten Unterschenkel und Hinterflügel zeigt, in Deutschland durchaus einheimisch. Allerdings nur auf besonders warmem und trockenem Terrain.

Auch der Zauneidechse (Lacerta agilis) kommt von Wildschweinen aufgewühlter und frisch bewachsener Boden zugute. Schließlich braucht diese als gefährdet gelistete Eidechse, deren Männchen zur Paarungszeit durch leuchtend grüne Seitenstreifen auffallen, Bereiche mit spärlichem Pflanzenwuchs. Nicht nur, um sich dort bei Bedarf mit einem Sonnenbad aufzuwärmen. An solchen Stellen vergraben Zauneidechsen auch ihre Eier, um sie von der Sonne ausbrüten zu lassen.

Wo Wildschweine zur einheimischen Fauna gehören, so die Schlussfolgerung von Cabon und seinen Kollegen, ist ihre Wühlarbeit aus ökologischer Sicht nicht zwangsläufig schädlich. Dass die Borstentiere den Boden oft eifrig umpflügen, lässt sich als natürliche Störung be­trachten, die für die Artenvielfalt und Arten der Roten Liste sogar vorteilhaft sein kann.