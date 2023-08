Er ist die bekannteste Stimme der heimischen Vogelwelt, in Lied und Lyrik gut vertreten: Draußen ist der charakteristische Ruf des Kuckucks allerdings immer seltener zu hören. Aus gutem Grund steht der Kuckuck auf der Roten Liste der gefährdeten Arten. In Großbritannien zählt er ebenfalls zu den ehemals häufigen Vögeln, die sich zunehmend rarmachen. Nicht bloß weil dieser Brutparasit in heutigen Agrarlandschaften kaum noch Nahrung findet, ebenso wie viele andere Vogelarten, denen er seine Eier ins Nest schmuggelt. Offenbar kann sich der Kuckuck auch schlecht darauf einstellen, dass der Frühling in Mitteleuropa mittlerweile deutlich früher beginnt als vor einigen Jahrzehnten.

Zugvögel, die im tropischen Afrika überwintern, merken dort nicht, wie einschneidend sich der Klimawandel in Europa auswirkt. Eigentlich, denkt man, sollte es die Evolution richten, indem sie die Ankunft im europäischen Sommerquartier wieder mit dem beginnenden Frühling synchronisiert. Schließlich zahlt es sich für den Kuckuck aus, wenn er rechtzeitig eintrifft, weil ihm dann besonders viele Vogelnester zur Auswahl stehen, um seinen Nachwuchs unterzubringen.