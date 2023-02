Sie sind äußerst langlebig und schwer abbaubar. Sie können sich in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern und stehen im Verdacht, ab einer bestimmten Konzentration das Hormon- und Immunsystem zu schädigen. Die Rede ist von den sogenannten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen, kurz PFAS, die in unzähligen Alltagsprodukten anzutreffen sind und wegen ihrer besonderen Eigenschaften zu den wichtigsten Industriechemikalien zählen. In der EU werden schätzungsweise pro Jahr 300.000 Tonnen dieser Chemikalien produziert und verarbeitet.

Manfred Lindinger Redakteur im Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Doch PFAS-Substanzen stehen seit langem auf der roten Liste vieler Toxikologen und Umweltchemiker. Und auch die europäischen Umweltverbände, allen voran der BUND Deutschland, fordern das Verbot. Eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung scheint den Verfechters eines Verbotes nun Recht zu geben. Danach lassen sich Chemikalien, die zur der Substanzklasse der PFAS zählen, in Deutschland an mehr als 1500 Orten (siehe Karte) nachweisen.

Die drei deutschen Medien haben nach eigenen Aussagen mehrere hundert Industriestandorte, Kläranlagen, Deponien, Flughäfen und Militärgelände identifiziert, bei denen die Gefahr besteht, dass auch hier Böden und Gewässer verunreinigt sein könnten. Das Problem sei viel größer als bisher bekannt. Und die Recherche habe ergeben, dass die Bevölkerung in vielen Fällen bisher nicht über die Verschmutzung und deren Gefahren informiert wurde, so die Autoren.

300 deutsche Hotspots mit verunreinigten Böden

Die deutsche Recherche ist eingebettet in das europäische Recherchenetzwerk „Forever Pollution Project". Dieses Projekt versucht das Ausmaß und den Charakter der Verschmutzung mit PFAS zu enthüllen. Reporter und Journalisten aus 18 europäischen Medien haben europaweit mehr als 17.000 Orte mit relevanter PFAS-Verschmutzung lokalisiert, darunter mehr als 2000 Hotspots mit erheblichen Gefahren für die menschliche Gesundheit. Mehr als 300 dieser Hotspots befinden sich der Recherche zufolge in Deutschland.

Die Autoren vermuten, dass die Zahl der verunreinigten Orte in Deutschland noch deutlich höher ist. Weil Behörden bislang nicht systematisch auf eine Verschmutzung mit PFAS testen würden, hätten NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung mit ihren europäischen Partnern die wissenschaftliche Methodik des „PFAS-Project-Lab“ der amerikanischen Northeastern University auf Europa übertragen. Dadurch hätte man in Deutschland zusätzlich mehrere hundert Orte identifizieren können, an denen Boden und Grundwasser möglicherweise verschmutzt sind. Das „Forever Pollution Project“ habe sogar mehr als 20.000 solcher Orte lokalisiert und auf einer Karte veröffentlicht. In Verdacht stünden Standorte der Textil- und Plastikindustrie sowie der Metallveredelung und der Papierindustrie, dazu Flughäfen, Militärstandorte, Deponien und Kläranlagen. Einige deutsche Standorte werden in der Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung explizit genannt.

Die Rechercheergebnisse dürften Öl auf die Mühlen von Umweltverbänden und einigen Umweltministern der EU-Mitgliedsstaaten gießen, die schon seit langem ein PFAS-Verbot in Europa fordern. Und auch in der EU-Kommission gibt es Bestrebungen, diese Stoffklasse im Rahmen der „Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit“ aus dem Verkehrt zu ziehen. Seit Anfang Februar liegt der EU-Chemikalienagentur ECHA mit Sitz in Helsinki ein Antrag mehrerer EU-Länder zur Prüfung vor, der die Verbreitung, den Einsatz sowie den Import der oft als „Ewigkeitschemikalien” bezeichneten PFAS in Europa vollständig verbieten will. Bis März will die ECHA nun prüfen, ob das generelle Verbot von PFAS mit dem geltenden EU-Chemikalienrecht vereinbar ist. Falls ja, wird der Antrag wissenschaftlich untersucht. In der Regel dauert das etwa ein Jahr. Dann entscheiden die EU-Kommission und die EU-Staaten über mögliche Beschränkungen. Dies könnte 2025 erfolgen.

Chemiebranche warnt vor pauschalem PFAS-Verbot

Doch Industrieverbände, vor allem die Chemiebranche, warnen davor, eine große und sehr diverse, mehrere tausend Stoffe umfassende Stoffgruppe unter Generalverdacht zu stellen. Eigenschaften, Verwendung und Nutzen einzelner PFAS-Verbindungen sind vielfältig und höchst unterschiedlich. Deshalb sollten die jeweiligen Stoffe und ihre Verwendung nach Ansicht des Verbandes der Chemischen Industrie VCI separat betrachtet und bewertet werden. Ein pauschales Verbot der gesamten PFAS-Stoffgruppe ohne eine differenzierte stoff- und anwendungsspezifische Bewertung sei nicht angemessen. Denn viele Substanzen seien unverzichtbar und nur schwer zu ersetzen, andere wie etwa Teflon sind vollkommen unbedenklich.

Für eine Bewertung zur nachhaltigen Verwendung von Chemikalien müsse laut VCI der gesamte Lebenszyklus berücksichtigt werden, und neben den Auswirkungen auf Mensch und Umwelt auch die positiven Wirkungen und die Wirtschaftlichkeit ihres Einsatzes im Blick behalten werden – immer vorausgesetzt, die sichere Verwendung ist gewährleistet.

Mehr zum Thema 1/

Vor einem Verbot von PFAS warnt auch Gerald Ullrich, MdB. Ullrich ist Mitglied im Wirtschaftsausschuss und Berichterstatter für Chemikalienpolitik im Wirtschaftsausschuss der FDP-Bundestagsfraktion. „Es geht nicht um Teflon-Pfannen, Skiwachse oder Outdoorbekleidung, die sogenannte 'ewige Chemikalien' enthalten können“, sagt er. PFAS würden weitgehend in vielen Innovationen und Hightech-Produkten eingesetzt, wie Halbleitern, Lithium-Ionen-Batterien, Wärmepumpen, Brennstoffzellen sowie bei der Entwicklung von Wasserstofftechnologien, mit denen wir die Energiewende erreichen wollen.“ Würden die PFAS tatsächlich verboten, würde das nur Europa betreffen. Mit PFAS behandelte Produkte, die im Ausland wie etwa in China hergestellt und importiert würden, wären von einem Verbot freilich unberührt - und der Schaden für die europäische Industrie wäre groß, auch wenn es um Produkte geht, die unbedenkliche PFAS nutzen.