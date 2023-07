Zum Urlaub am Bodensee gehört ein Felchen. Am besten klassisch zubereitet nach Müllerin-Art mit Petersilienkartoffeln. Doch weil der See nicht mehr genug Felchen hergibt, werden die Fische seit einiger Zeit aus aller Welt an den See gebracht. Jetzt aber sind die Bestände des Blaufelchens im Bodensee so stark eingebrochen, dass dort vom nächsten Jahr sogar gar keine mehr gefangen werden dürfen. Echten Bodenseefelchen wird es dann drei Jahre lang nicht mehr geben.

Das Fangverbot für den Bodenseefelchen hat nicht nur vor Ort für Aufregung gesorgt. Die Bodenseefischerei, ein jahrtausendealtes Kulturgut, steht vor dem Ende, die letzten Berufsfischer vor dem Aus. Das Verbot war unumgänglich, teilte die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz (IBKF) für die Bodenseefischerei vergangene Woche mit, das höchste Gremium am Obersee. Denn die Situation sei besorgniserregend. Nur noch 21 Tonnen Felchen gingen vergangenes Jahr in die Netze, ein Einbruch von fast neunzig Prozent. Damit sich die Restbestände überhaupt erholen können, dürfe vorerst kein Felchen mehr entnommen werden.