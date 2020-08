Auf der Internetseite des Instituts steht gleich oben zu lesen, dass vierzig Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens eine psychische Erkrankung hätten, die behandelt werden sollte. Das Spektrum reicht von Angststörungen, Depressionen und Internetsucht bis hin zur Schizophrenie und darüber hinaus. Bisher konzentrierte man sich meist darauf, für die Diagnose ein einheitliches System zu finden, damit ein Fall in Amerika wie in Deutschland oder Japan betrachtet wird. „Aber hinter einer Erkrankung wie Depression oder Schizophrenie verbergen sich ganz verschiedene Ursachen, es sind sehr individuelle, heterogene Konstellationen von genetischen, umweltbezogenen und biographischen Einflüssen“, erklärt Meyer-Lindenberg.

Um die Patienten optimal behandeln zu können, versuche man jetzt, sich von Kategorien zu lösen und stattdessen ein Verständnis zu entwickeln, was in einem konkreten Fall die jeweiligen Risiko- beziehungsweise Schutzprofile ausmache, um die Therapie besser an die betroffene Person anpassen zu können. Ein Bluttest, der direkt zur Diagnose und einer Behandlung führt, existiert nicht. Doch die Forscher wollen verschiedenste Datenquellen kombinieren, darunter bildgebende Verfahren, und komplexe Biomarker nutzen, um künftig ein umfassendes Bild zu gewinnen, ob jemand etwa an einer Psychose erkranken würde. Noch sei das zwar nicht „in der Klinik“, mit Hilfe Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen mache das Feld aber sprunghafte Fortschritte, und die Programme seien manchmal besser als Mediziner. Auch liefere Big Data wichtige Informationen; wie aktiv ein Mensch im Internet oder in den sozialen Medien sei, könne darauf hinweisen, ob er oder sie an einer psychischen Störung leide.

Dass seit Beginn der Corona-Krise am Mannheim Zentralinstitut mehr Anrufe von Ratsuchenden eingehen, verwundert nicht. In der aktuellen Situation herrscht große Verunsicherung, weil nicht nur die Virusinfektion eine Bedrohung darstellt, sondern auch ihre ökonomischen Folgen, oder die Erfahrung, auf der Intensivstation mit dem Tod gerungen zu haben. Die Leute haben Angst und fühlen sich gestresst, etwa durch Gegenmaßnahmen, wie die soziale Isolierung. Und so fordert die Pandemie den Bereich der Psychiatrie heraus, die sich mit all den Folgeerkrankungen beschäftigen muss – und helfen kann. „Es ist eine besondere Situation, wie wir sie bisher noch nicht erlebt haben“, bestätigt Meyer-Lindenberg. Das Notfall-Telefon habe man für drei Gruppen unterschiedlich eingerichtet, eines für die Allgemeinheit, ein zweites für Fachpersonal, das mit Überforderung oder fehlenden Kapazitäten konfrontiert ist, ein drittes für das Risikoalter 65 plus.