Die ersten Trauben sind geerntet, doch ob das Weinjahr 2023 am Ende ein gutes wird, entscheidet sich jetzt. Nicht zu trocken sollte der September ausfallen, damit die Beeren das nötige Wasser erhalten, aber auch nicht zu nass oder kalt. Dabei waren die Wachstumsverhältnisse in diesem Jahr ohnehin nicht die besten. Das Frühjahr war zu kühl, der Juni zu trocken, der Juli zu wild – Hagel und Starkregen setzten den Anlagen zu. Und der August brachte eine veritable Achterbahnfahrt. Vom Herbst in den Hochsommer und zurück.

Wegen des nassen Frühjahrs dachten die Winzer lange, dass Peronospora der Hauptgegner in diesem Sommer werden könnte. Der Falsche Mehltau hatte schon früh die Blätter befallen und breitete sich an Trieben, Gescheinen und jungen Beeren aus. Aber der extrem sonnige und trockene Juni drängte die Pilzerkrankung zurück. Wenig Sorgen mussten sich die Winzer auch um die anderen Geißeln des Weinbaus machen: Der Befall mit Echtem Mehltau und Botrytis hielt sich in Grenzen, auch die Kirschessigfliege richtete kaum Schaden an. Dafür machte sich in einigen Anbaugebieten eine Krankheit bemerkbar, die heimtückischer und womöglich noch bedrohlicher ist: Esca.