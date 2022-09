Geheimnis gelüftet : Wie Geckos an Glasscheiben haften

Geckos verblüffen mit ihrer Fähigkeit, mühelos die Wände hochzulaufen. Dass die meist nachtaktiven Kletterkünstler sogar an glatten Glasscheiben Halt finden, verdanken sie den Haftlamellen an ihren Zehen. Diese Kletterhilfen, durch Häutungen regelmäßig erneuert, bestehen aus Borsten, die sich jeweils in eine Vielzahl filigraner Härchen auffächern. Jedes dieser Härchen endet in einer spatelförmigen Haftscheibe, die sich eng an den Untergrund schmiegt. Mutmaßlich so eng, dass Van-der-Waals-Kräfte auftreten. Das sind Anziehungskräfte zwischen benachbarten Molekülen, die nur über äußerst geringe Entfernungen wirken. Da sich die Bodenhaftung mit zunehmender Luftfeuchtigkeit verbessert, ließ sich bis vor Kurzem aber auch nicht ausschließen, dass die Kapillarkräfte von Wasser eine Rolle spielen.

Dass stattdessen wasserabweisende Substanzen in Form von Lipiden im Spiel sind, haben nun Mette H. Rasmussen, Katinka Rønnow Holler und Tobias Weidner von der Universität in Aarhus entdeckt. Als Forschungsobjekt diente ihnen der in Südostasien heimische Tokee (Gekko gecko). Ursprünglich im Geäst von Wäldern unterwegs, tummelt sich dieser graublaue, mit roten Punkten verzierte Gecko heutzutage auch gern als Kulturfolger in Gärten und Gebäuden. Aus dem Terrarium entwischt, hat das anpassungsfähige Reptil sogar fern seiner angestammten Heimat hier und da eine neue gefunden, in Florida etwa und auf der Hawaii-Insel Oahu.

Gemeinsam mit Wissenschaftlern von der Oregon State University in Corvallis, vom National Institute of Standards and Technology in Gaithersburg (Maryland) und von der Universität Kiel studierte das dänische Team die Oberfläche der Haftlamellen auf molekularer Ebene. Mit einer Variante der Absorptionsspektroskopie ließ sich die chemische Zusammensetzung genauer analysieren. Dabei fanden sich auf den dicht an dicht stehenden Haftscheiben der Haftlamellen erheblich mehr Lipide als auf anderen Hautproben.

Sauber und trockenen Fußes unterwegs

Allerdings ist die Hülle, die diese fettartigen, in Wasser unlöslichen Substanzen bilden, nur wenige Millionstel Millimeter dick. Bei der Spektroskopie, die bloß eine Schicht von fünf Millionstel Millimetern erfasst, wurden nämlich auch Signale von Proteinen aufgezeichnet, die unter der Lipidhülle liegen. Wie Rasmussen und seine Kollegen in den „Biology Letters“ berichten, ließen die gemessenen Spektren zudem Rückschlüsse auf die räumliche Anordnung der Lipide zu: Annähernd parallel ausgerichtet, stehen diese Moleküle senkrecht auf dem Keratingerüst der spatelförmigen Haftscheiben.

Da Geckos in ihren Fußspuren auch Lipide hinterlassen, müssen solche Sub­stanzen laufend nachgeliefert werden. Wie das vor sich geht, ist noch ebenso wenig geklärt wie die Funktion der delikaten Hüllschicht. Indem Lipide die Verdunstung von Wasser reduzieren, könnten sie zum Beispiel verhindern, dass die hauchdünnen Haftscheiben austrocknen und dadurch ihre Anschmiegsamkeit verlieren. Übrigens werden bei hoher Luftfeuchtigkeit selbst völlig eingetrocknete Borsten aus den Haftlamellen von Geckos wieder etwas weicher und einigermaßen haftfähig.

Womöglich sorgt die Lipidschicht aber auch unmittelbar für bessere Bodenhaftung auf wasserabweisendem Material, weil beide Oberflächen im molekularen Nahbereich perfekt interagieren. In ihrem angestammten Lebensraum spazieren Geckos häufig auf entsprechendem Untergrund umher: Blätter und Zweige tragen meistens eine dünne Wachsschicht, mit der sie die Verdunstung von Wasser eindämmen. Darüber hinaus hilft eine wasserabweisende Oberfläche nicht nur, die Haftlamellen vor Verschmutzung zu schützen. Sie könnte den Tieren auch erlauben, weitgehend trockenen Fußes durch regennasses Geäst zu klettern. Komplett enträtselt ist die Funktionalität der Geckozehen noch lange nicht.