Fledermäuse : Straffe Haut fliegt besser

Ähnlich wie die Schwalben, so fangen auch viele Fledermäuse Insekten im Flug. Wenn sie Beutetiere verfolgen, die sie mit ihrer Echoortung aufgespürt haben, kurven Fledermäuse ausgesprochen flink durch den Luftraum. Das lässt sich in der Dämmerung eines sommerlichen Abends gut beobachten, in Südeuropa häufig auch im Schein von Straßenlaternen.

Die Flügel, die den Fledermäusen ihre rasanten Flugmanöver erlauben, sind ganz anders aufgebaut als Vogelflügel: Zwischen Beinen, Armen und den stark verlängerten Fingern spannen sich Flughäute. Stellenweise kaum einen Hundertstelmillimeter dick, aber von einem feinen Netz elastischer Bänder verstärkt, sind die Häute erstaunlich dehnbar und reißfest.

Beim Fliegen geraten die hauchdünnen Flughäute unter aerodynamischen Druck, vergleichbar mit der Hülle eines Luftballons, der aufgeblasen wird. Mit zunehmendem Tempo sollten sie sich derart dehnen, dass die Fledermausflügel ihre dreidimensionale Gestalt deutlich ändern. Was den Luftwiderstand ebenso beeinflussen kann wie den Auftrieb.

Damit die Flügel immer effizient arbeiten, gilt es, die Elastizität der Flughaut deshalb stets optimal auf die aerodynamischen Kräfte abzustimmen. Dass dabei filigrane Muskelstränge, eingebettet in die Flughaut zwischen Unterarm und fünftem Finger, ins Spiel kommen, haben Wissenschaftler um Jorn A. Cheney vom Royal Veterinary College in London und Jeremy C. Rehm von der Brown University in Provi­dence, Rhode Island, herausgefunden.

Die fraglichen Muskelstränge, wissenschaftlich Plagiopatagiales proprii genannt, zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht an Knochen andocken, sondern auf ganzer Länge innerhalb der Flughaut verlaufen. Besonders zahlreich mit solcher Muskulatur bestückt sind die Flügel der Jamaika-Fruchtfledermaus, Artibeus jamaicensis. Diese von Mexiko bis Peru heimische Verwandte der Vampirfledermäuse, die Cheney und Kollegen als Forschungsobjekt diente, ist weder blutgierig noch stellt sie Mücken oder Motten nach. Stattdessen ernährt sie sich hauptsächlich vegan, mit Vorliebe von den Früchten diverser Feigenarten.

Muskelstränge im Versuch gelähmt

Um zu erkunden, wozu die speziellen Muskeln in der Flughaut gut sind, wurden einige zahme Jamaika-Fruchtfledermäuse betäubt und die fraglichen Muskelstränge dann mit Botulinumtoxin A gelähmt. Der von bestimmten Bakterien produzierte, auch als Botox bekannte Giftstoff blockiert die Kommunikation von Nervenzellen mit Muskelzellen.

Unter anderem dient er deshalb dazu, bestimmte Muskelpartien unter der Kopfhaut auszuschalten, um unerwünschte Falten für einige Zeit verschwinden zu lassen. Die Muskelstränge in der Flughaut der Fledermäuse derart zu behandeln erwies sich als diffizile Prozedur. Schließlich galt es, das Toxin zwischen die hauchdünne Haut und den nur Bruchteile eines Millimeters dicken Muskel zu spritzen, ohne dabei Muskelfasern zu verletzen.

Als die Versuchstiere später im Windkanal ihre Flugkünste zeigen sollten, machten sich die Folgen der Muskellähmung bemerkbar. Dass die Fledermäuse langsamer flogen, lässt sich mit einer stärker gedehnten Flughaut erklären. Da die gelähmten Muskelstränge die Flughaut nicht mehr straffen konnten, nahm deren Wölbung merklich zu und damit auch der Luftwiderstand, wie im „Journal of Experimental Biology“ nachzulesen ist.

Um dieses Handicap auszugleichen, hätten die Fledermäuse mehr Schubkraft erzeugen müssen. Wie Cheneys Team im „Journal of Experimental Biology“ berichtet, versuchten seine „Probanden“ genau das, indem sie die Amplitude ihres Flügelschlags vergrößerten und die Flügel beim Abschlag steiler nach unten bewegten.

Komplexes System zur Optimierung

Warum die getesteten Fledermäuse bei Windstille im Windkanal schon nach wenigen Flügelschlägen wieder landeten, ist nicht so leicht zu erklären: Schon vor der Behandlung mit Botulinumtoxin hatten die Versuchstiere ohne hilfreichen Gegenwind nur geringe Fluggeschwindigkeiten erreicht. Anscheinend erfordert auch so ein langsamer Flug eine bestimmte Muskelspannung in den Flughäuten.

Dabei sind die Plagiopatagiales proprii genannten Muskeln, die für diese Studie zeitweilig lahmgelegt wurden, keineswegs die einzigen, mit denen die Jamaika-Fruchtfledermaus die Wölbung ihrer Flughaut verändern kann. Dichter am Körper sitzen noch drei weitere Gruppen von Muskelsträngen, mit denen sich die Flughaut in unterschiedliche Richtungen straff ziehen lässt.

Mehr zum Thema 1/

Als Säugetiere, die seit mehr als fünfzig Millionen Jahren auf häutigen Schwingen unterwegs sind, haben sich Fledermäuse offenbar ein recht komplexes System zugelegt, um ihre Flughäute jederzeit aerodynamisch zu optimieren. Muskulöse Flughäute scheinen aber auch für simplen Gleitflug unverzichtbar zu sein. Das zeigt die Evolution von sechs unterschiedlichen Säugetiergruppen, darunter Nagetieren wie den Flughörnchen und Beuteltieren wie den Gleithörnchenbeutlern.

Ohne näher miteinander verwandt zu sein, nutzen sie eine zwischen Vorder- und Hinterbeinen aufgespannte Haut als Gleitschirm, um von Ast zu Ast oder von einem Baum zum anderen zu fliegen. Unabhängig voneinander haben alle eine Muskulatur entwickelt, mit der sie die Spannung ihrer Flughaut regulieren können.