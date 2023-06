Aktualisiert am

Die Asiatische Hornisse macht sich in Deutschland breit. Sie ist kleiner als ihre hiesige Verwandte, macht aber effizient Jagd auf Honigbienen. Ein Experte erklärt, was das für die Menschen und das Ökosystem bedeutet.

Viele Menschen haben Angst vor Hornissen – obwohl diese Insekten weit weniger aggressiv sind als Wespen oder Honigbienen. Nun breitet sich in Europa und auch in Deutschland eine neue Hornissenart aus. Und obwohl sich Gemeinden bemühen, Nester aufzuspüren und zu zerstören, wird Vespa velutina kaum aufzuhalten sein. Der Zoologe und Insektenexperte Robert Paxton von der Universität Halle-Wittenberg erforscht die Evolution von Hautflüglern seit Jahren und erklärt, was die Ankunft der Asiatischen Hornisse für Menschen, Honigbienen und das Ökosystem bedeutet.

Herr Paxton, die Asiatische Hornisse breitet sich in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aus, sie wurde aber auch schon in Hamburg gefunden. Experten sprechen von einer invasiven Art. Wie groß ist die Gefahr?