Wächter des Nashorns : Der Body und sein Guard

Zu den imposantesten Bewohnern der afrikanischen Savanne zählt das Spitzmaulnashorn, das sich beim Fressen mit seiner fingerförmigen Oberlippe Blätter und Zweige greift. Vor ausgewachsenen Exemplaren, oft mehr als eine Tonne schwer und mit schlagkräftigen Hörnern ausgestattet, haben selbst hungrige Löwen Respekt. Den Nashörnern werden allerdings immer noch die charakteristischen Nasenhörner zum Verhängnis. Obwohl sie aus demselben Material bestehen wie Haare und Fingernägel, hält sich in Ostasien hartnäckig der Glaube an eine heilsame oder potenzsteigernde Wirkung der Hörner. Die gezahlten Preise sind entsprechend hoch und machen Wilderei zu einem einträglichen Geschäft.

Der Umstand, dass Nashörner seit Menschengedenken eine verlockende Jagdbeute sind, hat wohl eine besondere Beziehung zum Rotschnabel-Madenhacker (Buphagus erythrorynchus) entstehen lassen. Dass sich diese Vögel aus der Verwandtschaft der Stare als Wachmannschaft nützlich machen, haben Roan David Plotz von der Victoria University in Melbourne und Wayne L. Linklater von der California State University in Sacramento entdeckt. Ihre Beobachtungen bestätigen, dass der Madenhacker zu Recht den Namen „Askari wa kifaru“, also „Wächter des Nashorns“, trägt. So heißt der Vogel, der Zecken und andere Parasiten aus der Haut großer Huftiere zupft, in Swahili, einer in Ostafrika weitverbreiteten Sprache. Für die Freilandforschung im Rahmen seiner Doktorarbeit reiste Plotz in den Hluhluwe-iMfolozi-Park im südafrikanischen KwaZulu-Natal.

Madenhacker alarmieren Rhinos

Dieser Nationalpark beherbergt eine der beiden südafrikanischen Spitzmaulnashorn-Populationen, die die ungezügelte Jagd auf das Horn im zwanzigsten Jahrhundert überlebten. Von den zwei- bis dreihundert Nashörnern, die derzeit dort noch leben, können fast alle anhand von Kerben in ihren Ohren individuell identifiziert werden. Einige Tiere tragen in einem ihrer Hörner außerdem einen kleinen Sender, der sich zuverlässig orten lässt.

Bei den Experimenten, bei denen sich der Ranger Bom Ndwandwe jeweils einem Nashorn näherte, war das Gelände stets so übersichtlich, dass der Mann das ausgewählte Tier ständig im Auge behalten konnte. Wenn keine Madenhacker anwesend waren, kam Ndwandwe meist bis auf weniger als 30 Meter heran, ehe ihn das Nashorn – wenn überhaupt – bemerkte. Wie Plotz und Linklater in der Zeitschrift „Current Biology“ berichten, merkten drei Viertel der Nashörner anscheinend auch dann noch nichts, als sich der Ranger sicherheitshalber wieder zurückzog. Waren jedoch Madenhacker präsent, wurde der ungebetene Besucher aber in jedem Fall entdeckt. Je zahlreicher die Vögel waren, desto früher reagierten die Nashörner.

Im Durchschnitt betrug die Entfernung zum Tier rund 60 Meter, in einem Fall sogar 110 Meter, als die Madenhacker ihren Warnruf ausstießen. Prompt richtete sich das Nashorn wachsam auf. Es wandte seinen Kopf aber nie zu dem Ranger, der sich quer zur Windrichtung näherte. Fast immer drehte sich das Nashorn in Windrichtung. Das ist durchaus sinnvoll, denn Jäger pflegen sich gegen den Wind anzupirschen, damit das Wild keine Witterung aufnehmen kann. Die meisten Nashörner blieben aufmerksam stehen, einige wagten sogar ein paar Schritte nach vorn, einem möglichen Angreifer entgegen. Andere machten dagegen auf der Stelle kehrt und suchten schleunigst ihr Heil in der Flucht.

Warnrufe erhöhten Überlebenschance der Dickhäuter

Damit konnten die Wissenschaftler anekdotische Schilderungen von Jägern bestätigen: Gefiederte Wächter helfen den Nashörnern, ihren menschlichen Verfolgern zu entkommen. Plotz vermutet, dass mehr als vierzig Prozent der Tiere, die keinen Sender trugen, von Madenhackern so zeitig gewarnt wurden, dass sie sich unentdeckt aus dem Staub machen konnten. Bei Nashörnern ohne Sender waren die wachsamen Vögel nämlich viel seltener anzutreffen als bei Nashörnern mit einem Sender, dessen Besitzer sich mit passender Antenne stets aufspüren ließ.

Nach Einschätzung von Plotz und Linklater haben die Rotschnabel-Madenhacker erst vor weniger als 50.000 Jahren ihre Aufgabe als Wächter übernommen. Als sich in der Steinzeit versierte Jäger auch an Nashörner herantrauten, wurde es für diese wehrhaften Tiere gefährlich. Zunächst mit kraftvoll geworfenen Speeren, später mit Gewehren hat der Mensch die Evolution beeinflusst: Wenn ein Nashorn auf den Warnruf wachsamer Madenhacker hörte, erhöhte es seine Überlebenschancen. Die gefiederten Wächter an sich zu binden hat jedoch seinen Preis. Anders als beispielsweise Kaffernbüffel dulden Nashörner, dass sich der Rotschnabel-Madenhacker auch an ihrem Blut gütlich tut. Wozu er häufig Gelegenheit findet, wenn sich parasitische Fadenwürmer in der Nashornhaut eingenistet haben.