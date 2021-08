Harmlose Verwechslung : Seeschlangen im Liebesrausch

Seeschlangen wird nachgesagt, dass sie das stärkste Nervengift besitzen. Ein Biss endet meist tödlich. Doch in der Regel sind diese Reptilien – wie ihre an Land lebenden Artengenossen – eher scheue Tiere, die schnell die Flucht ergreifen, es sei denn, sie fühlen sich bedroht. Eine Ausnahme stellt die Olivgrüne Seeschlange (Aipysurus laevis) dar. Diese in Aus­tralien, Indonesien und Neuguinea heimische Art scheint keinerlei Scheu zu kennen. Taucher und Schnorchler berichten immer wieder davon, dass sie von einem solchen bis zu zwei Meter langen Riffbewohner, der scheinbar aus dem Nichts aufgetaucht sei, verfolgt wurden.

Verständlich, dass man da in Panik geraten kann. Doch jeder Fluchtversuch sei vergeblich gewesen, so Augenzeugenberichte. Aber statt ihre Giftzähne auszufahren und zuzubeißen, hätten die Schlangen seltsamerweise mit ihren langen Zungen nur geleckt und seien dann friedlich davongeschwommen. Australische Meeresforscher um Richard Shine von der Macquarie University in North Ryde sind den Berichten von dem seltsamen Verhalten der Olivgrünen Seeschlange nachgegangen und haben zahlreiche Aussagen von Tauchern ausgewertet. Das Ergebnis, das sie jetzt in den Scientific Reports veröffentlicht haben, ist überraschend: Offenbar beruht das rätselhafte Verhalten der Olivgrünen Seeschlange, das in der Paarungszeit zu beobachten ist, auf einem Irrtum.

Demnach suchen die männlichen und weiblichen Schlangen nur einen Partner — und verwechseln dabei auch mal die gleichmäßig schlagenden Beine eines Tauchers. Doch während die Weibchen nach einem kurzem Lecken das Versehen sofort bemerkten und schnell das Weite suchten, würden die Männchen etwas länger brauchen. Sie seien so erregt, dass sie den Unterschied zu einem Weibchen partout nicht bemerkten, so die Forscher. Einige Männchen würden sich sogar um die Flossen wickeln, ein Verhalten, das für den Paarungstanz typisch sei.

Würde man wegschwimmen, fühlten sich die Schlangen sogar noch ermuntert und folgten ihrer Eroberung — wer kann der weiblichen Verführungskunst schon widerstehen? Die Forscher raten Tauchern, in solch einer Situation möglichst ruhig zu bleiben. Das allerdings verlangt wohl einiges Vertrauen, dass die Schlangenliebe stark genug ist, um einen Biss zu vermeiden.