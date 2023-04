Aktualisiert am

Das Institut für Virologie in Wuhan ist weltweit eines der führenden Zentren zur Forschung an Coronaviren. Bild: REUTERS

Republikaner im US-Senat erklären in einem Anfang der Woche veröffentlichten Bericht mit dem Titel „Muddy Waters - The Origins of Covid-19“ (übersetzt: „Trübe Gewässer – Die Ursprünge von Covid-19“), SARS-CoV-2 komme wahrscheinlich aus dem Labor.

Darin verweisen sie unter anderem auf öffentliche chinesische Berichte über das Institut für Virologie in Wuhan oder die dortige Seuchenschutzbehörde – in Ersterem habe es demnach im Herbst 2019 Probleme mit der Biosicherheit gegeben. Eine erste Fassung des Berichts war im November 2022 veröffentlicht und stark kritisiert worden, etwa in Bezug auf mögliche Übersetzungsfehler aus chinesischsprachigen Quellen.

Die rund 300-seitige Endfassung des nun veröffentlichten Berichts verweist auf viele Indizien, die jedoch keinen Beleg für einen Laborursprung enthalten. US-Geheimdienstkreise hatten laut Medienberichten von Mai 2021 erklärt, in dem Virologie-Institut seien im November 2019 Mitarbeiter erkrankt und deswegen im Krankenhaus gewesen – ob sie tatsächlich an Covid-19 erkrankt sind, ist jedoch unklar.

CNN hatte im Februar dieses Jahres berichtet, dass das US-Energieministerium davon ausgehe, dass an der Seuchenschutzbehörde in Wuhan zur Zeit des Corona-Ausbruchs an Coronaviren geforscht worden sei. Offen bleibt wiederum, wie ähnlich diese zu SARS-CoV-2 gewesen sein könnten.

Kritik von Virologen

In dem Bericht wird behauptet, ein Laborursprung sei auch vor dem Hintergrund von Schätzungen zur Entwicklung chinesischer Impfstoffe wahrscheinlicher: Diese habe in China schon Ende 2019 begonnen, durchgeführt etwa von der Virologin Wie Chen der zur Volksbefreiungsarmee gehörenden Akademie für Militärmedizinische Wissenschaften.

Sie habe Mitte März 2020 ein Patent eingereicht: „Experten glauben, Chen hätte ihre Anstrengungen zur Entwicklung eines Impfstoffs spätestens Anfang Dezember 2019 beginnen müssen“, heißt es im Bericht – dabei sei das Erbgut von SARS-CoV-2 erst im Januar 2020 veröffentlicht worden. Wer diese Experten sind und aus welchen Gründen sie dies glauben, erklärt der Bericht aber nicht.

Der US-Senator, Gynäkologe und Trump-Anhänger Roger Marshall, in dessen Namen der Bericht nun veröffentlicht wurde, verstieg sich sogar zur Aussage, das Virus stamme sehr wahrscheinlich aus zwei Laboren, ohne dies näher zu begründen. Im Bericht erklären die Autoren, beide Hypothesen – also auch die eines natürlichen Ursprungs – seien objektiv geprüft worden.

Zwar heißt es in der Veröffentlichung auch, definitiv lasse sich die Ursprungsfrage derzeit nicht aufklären – dennoch kritisieren Virologen, die von einem natürlichen Ursprung ausgehen, sie deutlich. „Das lässt den US-Senat wie eine Lachnummer aussehen“, schrieb etwa der an der University of Arizona tätige Evolutionsbiologe Michael Worobey auf Twitter. „Der wissenschaftliche Analphabetismus in diesem Bericht ist eine Liga für sich.“