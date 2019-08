Umstrittene Studie : Mindert Fluorid den IQ von Kindern?

Sind Kleinkinder weniger intelligent, wenn ihre Mütter während der Schwangerschaft viel Fluorid über das Trinkwasser zu sich genommen haben? Christine Till und ihre Kollegen von der York Universität in Toronto haben Hinweise darauf gefunden, dass dies bei Jungen der Fall sein könnte. Für Mädchen fällt die Antwort weniger eindeutig aus. In Teilen Kanadas, Australiens und den Vereinigten Staaten sowie in vielen anderen Ländern wird Leitungswasser fluoridiert, um die Zähne damit vor Karies zu schützen. In Deutschland und Europa enthalten einige Sorten Speisesalz und Zahnpasta Fluorid, jedoch nicht das Leitungswasser. Ermittelt wurde der mögliche Zusammenhang zwischen der Fluoridexposition der Mütter und dem IQ der Kinder an 512 Mutter-Kind-Paaren, von denen knapp die Hälfte in Gegenden Kanadas lebt, in denen das Leitungswasser fluoridiert wird.

Eine Exposition, mit der sich die Konzentration an Fluorid im mütterlichen Urin um ein Milligramm pro Liter erhöht, könnte nach den Erkenntnissen von Till und ihren Kollegen bei Jungen zu einem um 4,5 Punkte niedrigeren Intelligenzquotienten (IQ) führen. Gemessen wurde der IQ bei den Kindern im Alter von drei bis vier Jahren. Für Mädchen zeigte sich hier kein statistisch signifikanter Zusammenhang. Dieser trat nur dann zutage, wenn die mütterliche Fluoridexposition über die Menge an Leitungswasser ermittelt wurde, die die Frauen nach Selbstauskunft während der Schwangerschaft getrunken hatten.

Intelligenzminderung um fast vier Punkte

Auf dieser Grundlage scheint ein tägliches Plus von einem Milligramm Fluorid sowohl bei den Jungen als auch bei den Mädchen zu einer Intelligenzminderung von 3,66 Punkten zu führen. Der durchschnittliche IQ der Mädchen und Jungen, die an der Studie teilgenommen haben, liegt bei einem Wert von 107. Als lernbehindert gelten Kinder bei einem IQ zwischen 70 und 84. Die Minderung der Intelligenz um die von den Forschern ermittelten Werte ist angesichts der vielerorts üblichen Fluoridierung des Trinkwassers nicht trivial und würde – sollten sich die Ergebnisse bestätigen – die Länder und Regionen erheblich unter Druck setzen.

Die Studie stieß dann auch schnell auf Widerstand. So ließ das englische „Science Media Centre“ (www.sciencemediacentre.org) acht Experten zu Wort kommen, die allesamt methodische Mängel an der Untersuchung anführen. Auch in Australien hegen die vom dortigen „Science Media Centre“ befragten Experten vorwiegend Zweifel (www.smc.org.au). Selbst die Fachzeitschrift „Jama Pediatrics“, in der die Ergebnisse veröffentlicht worden sind, druckte einen Begleitkommentar, in dem der Chefredakteur Dimitri Christakis erklärt, wie schwer ihm die Veröffentlichung des Beitrags gefallen sei. Er habe aber dafür sorgen wollen, dass die Ergebnisse einer kritischen Bewertung unterzogen werden.