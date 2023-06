In Großbritannien haben Wissenschaftler nach eigenen Aussagen menschliche Embryonen im Labor hergestellt. Sie sind nicht, wie etwa bei einer künstlichen Befruchtung, aus der Fusion einer natürlichen Eizelle mit einem natürlichen Spermium entstanden, sondern wurden aus embryonalen Stammzellen hergestellt. Nie zuvor ist ein menschlicher Embryo ohne Keimzellen erzeugt worden. In den vergangenen Jahren war dies den Wissenschaftlern bereits bei Mäusen geglückt, zuvor hatten auch israelische Forscher von synthetischen Mausembryonen berichtet.

Die Erzeugung von menschlichen Embryonen im Labor soll der Erforschung früher zellulärer Entwicklungsprozesse dienen und im besten Fall dazu beitragen, Fehlentwicklungen in der Embryogenese zu verhindern. In vielen Ländern ist die Erzeugung und die Implantation menschlicher Embryonen aus Stammzellen verboten, sie wirft viele ethische Fragen auf. In Großbritannien ist diese Forschung erlaubt, allerdings müssen aus Stammzellen erzeugte menschliche Embryonen spätestens nach 14 Tagen vernichtet werden.

Von den nun angeblich erzeugten menschlichen Embryonen hatte die britische Zeitung „The Guardian“ am Mittwochabend als Erste berichtet. Auf einer wissenschaftlichen Konferenz hatte demnach Magdalena Zernicka-Goetz von der University of Cambridge und dem California Institut of Technology bei einem Treffen der Internationalen Gesellschaft für Stammzellforschung von ihren Experimenten berichtet.

Stammzellexpertin berichtet auf Konferenz

Die britisch-polnische Entwicklungsbiologin ist führend auf dem Gebiet der synthetischen Biologie. „Wir haben ein menschliches embryonenartiges Modell durch die Reprogrammierung von (embryonalen) Stammzellen erzeugt“, soll sie laut „The Guardian“ auf der Konferenz gesagt haben.

Die Embryonen seien aus menschlichen Stammzellen bis zum Beginn des Gastrula-Stadiums gezüchtet worden. Dies ist die dritte Phase der Embryonalentwicklung: Zunächst entsteht ein undifferenzierter Zellhaufen (Morula), aus dem eine Art Hohlkugel entsteht (Blastula). Diese stülpt sich an einer Stelle ein, es entsteht der Becherkeim (Gastrula). Durch die Einstülpung der Hohlkugel bilden sich bei der Gastrula drei verschiedene Schichten, sogenannte Keimblätter aus. Sie differenzieren sich im weiteren Verlauf zu den unterschiedlichen Zell- und Gewebearten des Körpers aus. Im Stadium der Gastrula haben Embryonen weder Herz noch Gehirn, keine Organe oder Extremitäten.

Es sei, laut „The Guardian“, nicht klar, ob die erzeugten Zellhaufen sich überhaupt zu einem lebensfähigen Embryo hätten entwickeln können. Einen solchen zu erzeugen war auch nicht das Ziel der Forscher. „Unser menschliches Modell ist erstmals ein menschlicher Embryo mit drei Keimblättern, inklusive Amnion und Keimzellen, den Vorläuferzellen von Eizellen und Spermien“, wird Zernicka-Goetz von „The Guardian“ zitiert. „Es ist wunderschön und vollständig aus embryonalen Stammzellen hergestellt worden.“

Dass überhaupt aus Stammzellen menschliche Embryonen erzeugt werden, dient der Erforschung der sehr frühen Embryonalentwicklung. In Großbritannien etwas dürfen solche Zellhaufen nur vierzehn Tage lang gezüchtet werden, danach werden sie zerstört. Die weitere Entwicklung lasse sich, so die Aussage von Stammzellforschern, auch gut mithilfe von gespendeten Embryonen erforschen, die im Rahmen einer In-vitro-Fertilisation aus Ei- und Samenzellen entstanden sind oder in späteren Phasen auch mithilfe von Ultraschalluntersuchungen.

Erste Reaktionen aus der Wissenschaftsgemeinde reichen von Skepsis bis Euphorie. So sagte James Briscoe, Stammzellforscher am Francis-Crick-Institut, dem britischen Science Media Center: „Ohne einen detaillierten Vorabdruck oder eine von Fachleuten geprüfte Arbeit, die diese Pressemeldung begleitet, ist es nicht möglich, die wissenschaftliche Bedeutung dieser Geschichte im Detail zu kommentieren.“