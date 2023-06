Aktualisiert am

Was wir mit unserer Zeit anfangen

Studie zum Alltag : Was wir mit unserer Zeit anfangen

Womit verbringen die Menschen eigentlich ihre Zeit? Bestimmt gerne mit einem Buch in der Hängematte. Bild: dpa

Womit verbringen die Menschen nur den lieben langen Tag? Diese Frage wollte ein internationales Forscherteam beantworten. Ziel der Studie war es, die Zeit, die Menschen für tägliche Aktivitäten verwenden zu erfassen und einen Durchschnittstag für rund 8 Milliarden Menschen weltweit zu ermitteln. Für die Studie, die im „PNAS“ veröffentlicht wurde, haben die Autoren Datensätze und Forschungsarbeiten aus über 140 verschiedenen Ländern ausgewertet.

Ein durchschnittlicher Tag, der sowohl Arbeits- als auch Freizeit umfasst, besteht zu rund neun Stunden aus Schlaf und Ruhezeit. Die wachen Stunden muss der Mensch zum einen mit organisatorischen Aufgaben verbringen. Rechnungen zahlen, den Wocheneinkauf erlegdingen oder der Fahrtweg zur Arbeit kosten den Durchschnittsmenschen 2,1 Stunden.

Darüber hinaus verbrauchen die Instandhaltung von Haus und Hof 3,4 Stunden des täglichen Zeitbudgets. Hierunter fallen Hausarbeiten wie Putzen oder Kochen, Reparaturen oder Müllentsorgung. Damit verbringen wir immerhin 5,5 Stunden mit mehr oder weniger unliebsamen Tätigkeiten, die oft lästig sind, aber dennoch gemacht werden müssen.

Die gute Nachricht ist jedoch: den Großteil des Tages, nämlich 9,4 Stunden, verbringt der Mensch laut der Studie mit Tätigkeiten, die positive Erfahrungen ermöglichen oder einem selbst nutzen. Das können Aktivitäten wie Bildung, Körperpflege, Sport, Treffen mit anderen Menschen oder gemeinsame Mahlzeiten sein.

Zusätzlich haben die Forscher untersucht, wie sich die Arbeitszeit zusammensetzt. Durchschnittlich verbringt der Mensch laut den Berechnungen der Forscher 2,6 Stunden am Tag mit bezahlter oder unbezahlter Arbeit. Das sind etwa elf Prozent eines Tages. Zwar mag das wenig klingen, entspricht den Autoren zufolge aber einer 41-Stunden Arbeitswoche. Allerdings arbeiten nicht alle acht Milliarden Menschen auf der Erde, sondern nur die im Alter zwischen 15 und 64 Jahren. Und davon arbeitet auch nur etwas mehr als jeder zweite, nämlich 66 Prozent. Somit ergibt sich dann insgesamt dieser vergleichsweise kleine Wert.

Die meiste Arbeitszeit wird laut der Studie für die Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln aufgebracht (52 Minuten am Tag). Die Zeit, die für Gesundheit und Pflege oder die Energie- und Materialerzeugung verwendet wird, beträgt dagegen gerade einmal fünf Minuten am Tag.

Wie wir die Zeit auf unsere täglichen Aktivitäten verteilen, kann jedoch aufgrund von Faktoren wie den lokalen politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Gegebenheiten variieren und ist außerdem stark vom Einkommen abhängig. So ist die Zeit, die für die Herstellung und Verarbeitung von Lebensmittel aufgewendet wird, in Ländern mit geringem Einkommen deutlich höher (mehr als eine Stunde) als in reichen Ländern, wo die aufgewendete Zeit dank modernen Technologien bei durchschnittlich fünf Minuten liegt. Denn es geht einfach schneller, mal eben schnell zum Bäcker zu laufen, anstatt selbst aus Getreide Mehl zu mahlen und dann daraus Brot zu backen.

Die Zeit, die mit Freizeitaktivitäten wie sozialen Interaktion, Sport oder essen gefüllt wird, steigt dagegen mit wachsendem Bruttoinlandsprodukt um bis zu 1,5 Stunden. Für Aktivitäten wie Fortbewegung, Körperhygiene oder Kochen wird überall auf der Welt ungefähr gleich viel Zeit aufgebracht.

Ziel der Studie war es nicht nur den durchschnittlichen Tag eines Menschen abzubilden, sondern auch Potentiale für die effiziente Umverteilung der Zeit offenzulegen. Die Autoren betrachten diesen Aspekt besonders unter dem Gesichtspunkt von mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. So beträgt die Zeit, die für Energie- und Ressourcengewinnung aufgewendet wird, gerade einmal 3 Prozent der weltweiten Arbeitszeit. Hier bestünde laut den Autoren großes Potenzial mehr Zeit zu investieren, um beispielsweise den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Im Umkehrschluss würde das aber nicht bedeuten, dass dadurch Zeit für andere Arbeiten wie die Lebensmittelproduktion oder Forschung erheblich verringert werden müsste, da die Energiewirtschaft insgesamt einen nur so kleinen Teil des globalen Arbeitszeitbudgets ausmacht. So kommen die Forscher zu dem Schluss, dass Maßnahmen hin zu mehr Nachhaltigkeit durchaus umsetzbar seien, ohne dafür die Zeiteinteilung für andere Aktivitäten drastisch verändern zu müssen. Die politischen und wirtschaftlichen Maßnahmen, die es für mehr Nachhaltigkeit braucht, lässt die Studie allerdings außen vor.