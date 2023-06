Wie der Ackerbau hat sich auch die Viehzucht im Nahen Osten entwickelt. Vor schätzungsweise 11.000 Jahren wurden dort erstmals Auerochsen gezähmt. Doch wann sind Viehzüchter auf die Idee gekommen, von der Milch, mit der Kühe, Ziegen und Schafe ihren Nachwuchs säugen, für sich etwas abzuzweigen? In steinzeitlichem Küchengeschirr haben sich mitunter charakteristische Abbauprodukte von Milchfetten festgesetzt, die eindeutig eine Milchwirtschaft bezeugen.

Die ältesten Scherben, in denen sich solche Fettsäuren nachweisen ließen, wurden in Anatolien entdeckt und auf das siebte Jahrtausend vor Christus datiert. Im sechsten Jahrtausend vor Christus hatten Landwirte der frühen Jungsteinzeit ihre Innovationen in den Südosten von Europa gebracht, und im vierten Jahrtausend vor Christus war die Milchwirtschaft bis ins südliche Skandinavien vorgedrungen.

Bisher waren Archäologen für Datierungen mit der Radiokarbonmethode stets darauf angewiesen, in der Umgebung der fraglichen Keramikscherben auch Knochen oder Holzkohle zu finden. Dabei konnten sie allerdings nie ganz sicher sein, dass die Keramik tatsächlich aus derselben Zeit stammt wie die datierten Proben.

Einem internationalen Forscherteam um Emmanuelle Casanova und Timothy D. J. Knowles von der University of Bristol ist es nun gelungen, die aus Keramikscherben isolierten Überreste von tierischen Fetten direkt zu datieren. Um mit winzigen Mengen auszukommen, kombinierten sie die Radiokarbonmethode mit Beschleuniger-Massenspektrome­trie. Ihre Ergebnisse lassen darauf schließen, dass mit der Viehzucht gleichzeitig auch die Milchwirtschaft nach Mitteleuropa kam. Wo auch immer Menschen der Kultur mit Linearbandkeramik diese Neuerung einführten, scheint sie gut angekommen zu sein.

Mehr zum Thema 1/

In die Studie einbezogen wurden 14 archäologische Fundstätten, weit verstreut von Ungarn über Polen bis nach Nordfrankreich. Nach eingehenden Analysen, die auch Fettanteile von Fisch und Fleisch berücksichtigten, haben die Linearbandkeramiker um 5400 bis 5300 vor Christus nachweislich Milchwirtschaft betrieben. Ursprünglich im Nordwesten der Pannonischen Tiefebene zu Hause, hatten sie damals auch schon begonnen, Neuland zu besiedeln. Im Elsass hatte sich die Milchwirtschaft etwa um 5300 vor Christus etabliert, rund ein Jahrhundert später auch in der Region Picardie und in den Niederlanden sowie ungefähr um 5100 vor Christus im Rhein-Erft-Kreis.

Wie Casanova und Kollegen in den „Proceedings“ der nationalen Amerikanischen Akademie der Wissenschaften berichten, sind die Linearbandkeramiker auf ihrer nordöstlichen Route anscheinend ebenso gut vorangekommen: Etwa um 5200 vor Christus waren sie samt ihrer Milchwirtschaft bereits im äußersten Nordwesten von Polen präsent. Eine größere Anzahl von archäologischen Fundstätten aus der Jungsteinzeit, die verwertbare Spuren von Milchfett liefern, könnte womöglich auch Auskunft über unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten geben.

Mancherorts hat Milch vielleicht keine große Rolle gespielt, weil Fische oder Schalentiere jederzeit ausreichend Eiweiß lieferten. Vielleicht hatten auch unterschiedliche Migrationswellen unterschiedliche Traditionen mitgebracht.

Doch zweifellos hat sich die Milchwirtschaft in Europa viel schneller ausgebreitet als die Fähigkeit, Milch und Milchprodukte zeitlebens problemlos konsumieren zu können. Ursprünglich erzeugen Menschen, wie bei Säugetieren allgemein üblich, nur in ihrer frühesten Jugend ein Enzym namens Lactase, das zum Abbau von Milchzucker (Lactose) dient.

Genvariante für bessere Milchverdauung

Wer als Erwachsener Milch trank, konnte zumindest in früheren Jahrtausenden den darin enthaltenen Milchzucker nicht mehr verwerten. Er musste die Verdauung seinen Darmbakterien überlassen und deshalb unliebsame Folgen wie Blähungen, Durchfall und Übelkeit in Kauf nehmen.

Eine Variante des Lactase-Gens kann jedoch dafür sorgen, dass auch Erwachsene noch ausreichend Enzym produzieren, um Milchzucker ordentlich zu verdauen. Nicht nur im Nahen Osten und Teilen von Afrika ist diese Genvariante weit verbreitet. Vermutlich ist sie mit den steinzeitlichen Viehzüchtern auch nach Europa gekommen und hat sich dort als vorteilhaft erwiesen.

In Finnland begann die Milchwirtschaft freilich erst etwa 2500 vor Christus, als die Kultur der Schnurkeramiker dort Fuß gefasst hat. Kein Wunder, sind doch das raue Wetter und die langen Winter für Milchbauern ein schwieriges Terrain.

Als die Schnurkeramiker dort ankamen, hatten sie immerhin einen günstigen Zeitpunkt mit relativ mildem Klima erwischt. Keramikgefäße, die ein paar Jahrhunderte später in derselben Region produziert wurden, unterscheiden sich nicht nur in ihrer Dekoration von der Schnurkeramik. Es stecken auch andersartige Fettsäuren darin, größtenteils von Meerestieren.

Vermutlich hatten die Viehzüchter, als das Klima wieder unwirtlicher wurde, das Nahrungsangebot an der Küste kennengelernt und ihren Speiseplan notgedrungen vielfältiger gestaltet. Erst in Tonscherben aus der Bronzezeit, die mit Werkzeugen aus Metall die Landwirtschaft einen weiteren Schritt voranbrachte, finden sich dann wieder mehr Spuren von Milchfett.

Dass die Milchwirtschaft in Finnland keine so lange Tradition hat wie in anderen Teilen Europas, zeigt sich auch an der Verteilung der Genvariante, mit der Erwachsene noch Milchzucker verwerten können. Diese Fähigkeit ist dort am häufigsten anzutreffen, wo sich einst die Schnurkeramiker angesiedelt hatten. Von Südwesten, wo fast jeder unbesorgt Milch und Milchprodukte genießen kann, nimmt nach Nordosten der Anteil der Einwohner zu, die als Erwachsene keinen Milchzucker mehr vertragen.