Aktualisiert am

Spinnennetze sind raffinierte Fallen. Sie sollen ein Insekt so lange festhalten, bis die Spinne herbeigeeilt ist und das Beutetier fest im Griff hat. Dafür dürfen diese Konstruktionen aus Seidenfäden nicht zu starr sein. Flinke Fliegen würden sonst das Gespinst zerreißen, anstatt darin hängen zu bleiben. Ein elastisches Netz darf aber auch nicht zu rasch zurückschnellen, sodass fette Beute wieder hinausgeschleudert wird. Kreuzspinnen und andere mit radförmigen Netzen erfüllen diese Anforderungen, indem sie zweierlei Seidenfäden verwenden: Die radial verlaufenden, vergleichsweise stabilen Speichen halten eine klebrige, äußerst dehnbare Spirale, in der sich die Insekten verfangen. Dank dieser Kombination von Fäden, die aus unterschiedlichen Spinndrüsen stammen, kann so ein Spinnennetz meist ausreichend Energie absorbieren, damit hineingeflogene Insekten darin hängen bleiben.

Das radförmige Arrangement aus regelmäßig angeordneten Speichen, die von einer klebrigen Spirale vernetzt werden, hat stets einen Rahmen, der an Zweigen oder anderen Haltepunkten befestigt ist. Details dieser Verankerung, die aus denselben Spinndrüsen stammt wie die Speichen, hängen von der räumlichen Anordnung der Befestigungspunkte ab. Dass mehr oder minder lange Ankerfäden die mechanischen Eigenschaften eines ­Radnetzes prägen, haben Biologen von der Universität in Akron, Ohio, zeigen können. Wie Sarah I. Han und ihre Kol­legen im „Journal of Ex­perimental Biology“ berichten, absorbiert die Verankerung beim Aufprall eines Insekts mitunter ebenso viel Energie wie das Radnetz selbst. Entsprechend leichter können auch energiegeladene Beutetiere gefangen werden.

Als Forschungsobjekt diente die mit skurrilen Stacheln ausgestattete Radnetzspinne Micrathena gracilis. Kleiner als die hierzulande häufige Gartenkreuzspinne, zeichnet sich die in Nordamerikas Wäldern weit verbreitete Spezies durch bis zu drei Meter lange Ankerfäden aus. Um diese Fäden dicht an dem Radnetz abzuklemmen, benutzten die Forscher um Han einen hölzernen Rahmen. Mit derart verkürzten Ankerfäden fingen die Netze im Durchschnitt nur sechs Prozent der winzigen Projektile, mit denen die Forscher den Aufprall eines Insekts nachahmten. Blieben die Ankerfäden unverändert, lag die Fangquote bei 45 Prozent.

Rekordhalter unter den Spinnen

Kein Wunder: Wie Filmaufnahmen bezeugen, reagieren solche an langen Fäden aufgehängten Netze deutlich nachgiebiger auf Kollisionen. Beim Aufprall eines Insekts können sie also viel mehr Energie absorbieren. Wenn sich das gefangene Beutetier dann zappelnd zu befreien versucht, sorgen die dehnbaren Seidenfäden außerdem dafür, dass seine Anstrengungen wirkungslos verpuffen. Übermäßig lange Ankerfäden haben allerdings auch einen Nachteil: Je größer die Entfernung, die so ein seidener Faden überbrückt, desto größer ist die Gefahr, dass vorbeifliegende Vögel oder andere Passanten ihn zerreißen und dadurch das Netz zerstören.

Wie lang die Ankerfäden eines ­Spinnennetzes geraten, hängt nicht zuletzt vom Zufall ab. Radnetzspinnen beginnen den Netzbau nämlich damit, dass sie ihre Seide davonfliegen lassen, bis sich ein Faden irgendwo verhakt, etwa an einem Zweig oder einem Zaun. Deshalb sind die Seidenfäden je nach Umgebung sehr unterschiedlich dimensioniert. Die hierzulande ausgesprochen häufige Kürbisspinne zum Beispiel spannt ihr recht kleines Netz gern im Gebüsch über ein grünes Blatt. Dort bietet ihr grüngelber Hinterleib eine gute Tarnung.

Die madagassische Spezies Caerostris darwini hält dagegen den globalen Rekord der größten Fangfläche. Ihr bis zu 2,8 Quadratmeter großes Radnetz platziert sie meist über einem Bach oder Flüsschen. Dabei spannt sie ihre außergewöhnlich reißfesten und elastischen Seidenfäden manchmal mehr als 25 Meter weit von einem Ufer zum anderen. Doch trotz ihrer acht Augen können Radnetzspinnen ein weit weniger gigantisches Gespinst nicht überblicken. Während sie routiniert mit selbst produzierter Seide hantieren, verlassen sie sich allein auf ihren Tastsinn und ihr Gespür für die Spannung der Fäden.