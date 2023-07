Wer zu denjenigen Gartenbesitzern gehört, deren Ziel die Instandhaltung einer möglichst makellosen Rasenfläche ist, wird zu diesen Pflanzen kaum eine freundschaftliche Beziehung aufgebaut haben. Die Rede ist von den Moosen, die insbesondere an dauerhaft feuchten Orten schnell Oberhand gewinnen und schwer wieder loszuwerden sind. Allerdings tut man diesen Gewächsen mit solcher Missgunst deutlich Unrecht, wie jetzt eine Studie in „Nature Geoscience“ zeigt, denn: Moose sind für gesunde Ökosysteme noch wichtiger als bislang gedacht. Ein internationales Forscherteam hat erstmals auf globaler Ebene das Zusammenspiel aus Bodenmoosen und verschiedenen Ökosystemdienstleistungen untersucht. Die Anwesenheit von Moos, zeigen die Ergebnisse, zieht unter anderem die Speicherung von mehr Kohlenstoff, höhere Nährstoffkonzentrationen im Boden sowie die stärkere Kontrolle von Pflanzenpathogenen nach sich. „Wir hätten nicht erwartet, dass Moose einen derart großen Effekt haben“, sagt David Eldridge, Ökologe an der australischen Universität New South Wales und Erstautor der Studie.

Bislang hatten ausschließlich regional angelegte Experimente Hinweise geliefert, dass Bodenmoose zentrale Beiträge für ihre Ökosysteme erbringen. Eldridge und sein Team schauten sich nun 123 Standorte aus verschiedenen Klima- und Vegetationszonen genauer an und entnahmen Bodenproben aus maximal fünf Zentimeter Tiefe. In allen Fällen wurden Böden miteinander verglichen, die in erster Linie von entweder Bodenmoosen, Gefäßpflanzen oder nackter Erde bedeckt werden. Messungen lokaler Ökosystemdienstleistungen und durch maschinelles Lernen unterstützte Regressionsanalysen sollten im Anschluss herausarbeiten, welchen Effekt die Anwesenheit von Moos mit sich bringt.