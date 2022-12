Familie und Digitale Medien : Der Fluch der Familienchats

Aktualisiert am

Das Familienleben wird immer digitaler, gerade vor dem Jahreswechsel und in der Weihnachtszeit fällt das auf. Warum das muss kein Problem sein muss, erklärt Medienforscher Thorsten Naab vom Deutschen Jugendinstitut.

Fluch oder Sehen? Gerade während der Feiertage treffen in der Familie Menschen mit unterschiedlichem Nutzungsverhalten aufeinander. Bild: picture alliance/dpa

Zur Weihnachtszeit kommt die ganze Familie zu Besuch, und alle bringen ihre Handys, Smartwatches und Ta­blets mit. Zerstören digitale Medien die Familienzeit?

Johanna Kuroczik Redakteurin im Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Es liegt an den Familien selbst, wie sie die Mediennutzung steuern und gemeinsame Interessen und Nutzungsräume finden. Gute Beispiele sind das Schauen eines Familienweihnachtsfilms oder „Dinner for One“ zu Silvester. Andere Familien spielen gemeinsam „Pokémon GO“. Letztlich leben gerade bei jüngeren Kindern die Eltern vor, wie Medien genutzt werden sollten. Wenn ich als Elternteil beim Essen ständig auf mein Handy gucke, auch wenn es wegen der Arbeit ist, dann ist es schwer, Argumente zu finden, warum andere Familienmitglieder dies nicht auch am Tisch tun sollten.