Sex in der Wissenschaft : Mit mehr Phantasie zur Euphorie

Vor ein paar Monaten noch, da war alles ganz anders. Wildfremden die Hand zu geben, das war normal. Schlicht ein Akt der Höflichkeit, zumindest in Mitteleuropa. Jetzt, da Menschen mindestens anderthalb Meter Abstand wahren sollten, fühlt sich diese leichte Berührung merkwürdig intim an. Der Handschlag wird zu einem gesellschaftlichen Tabu, das wir nach kurzem Zögern brechen, wie auch unser Treffen von zwei Fremden geradewegs unziemlich wirkt. Mehr noch als das Thema, über das wir am helllichten Nachmittag in einem Zürcher Lokal ohne Maske sprechen: Sex. Rote Ohren am Nachbartisch sind nicht zu befürchten, dafür sorgt die größere räumliche Distanz.

Sonja Kastilan Verantwortlich für das Ressort „Wissenschaft“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Sex ist das, was Andrea Burri einmal als ihr „tägliches Brot“ bezeichnet hat. Ein anderes Mal als überbewertet – von einer Gesellschaft, die Sex heute zum Maßstab für eine gute Beziehung erklärt und dafür einen Normalwert braucht, um jeden daran zu messen. „Aber was sagt die Anzahl darüber aus, ob es jemand Spaß gemacht hat? Vielleicht ist einmal im Monat für ein Paar weitaus besser als die wöchentlichen zwei, drei Male von anderen. Oder man hat womöglich öfter Lust, aber eben keinen Babysitter.“