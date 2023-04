Es ist schon viel über die Selfie-Manie sinniert und geschrieben worden. Diesen Drang der Menschen, sich selbst zu Fotografieren – in allen (un)möglichen Situationen und Posen, dem spätestens die Digitalfotographie mit dem Smartphone keine Grenzen mehr setzt. Als innere Motivation wurden schon ein übersteigertes Ego, Selbstverliebtheit oder auch schnöde Angeberei diskutiert. Was auch sonst könnte dahinterstecken, wenn ein Blumenfeld, ein Gipfelkreuz oder ein Sonnenuntergang nicht einfach so als Motiv gewählt werden, sondern immer nur mit demjenigen, der sich gerade auch wirklich dort befindet?

Pia Heinemann Redakteurin Natur und Wissenschaft Folgen Ich folge

Wissenschaftler von der Universität Tübingen, der kanadischen University of Waterloo und der Ohio State University berichten nun im Fachjournal „Social Psychological and Personality Sciences“ ihre Erkenntnisse zur Wahl der egozentrierten Perspektive in Fotos. Es ging ihnen darum herauszufinden, wann Menschen sich für ein Foto aus der ersten Perspektive entscheiden – also genau so, wie sie selbst es sehen, und wann sie die dritte Perspektive wählen, bei der sie also selbst im Bild sind. Die Forscher hatten sechs Studien durchgeführt mit insgesamt 2113 Teilnehmern.

Mehr zum Thema 1/

Wenn Menschen das Ziel verfolgen, eine Bedeutung zu erfassen, der Moment also in ihnen starke Emotionen ausgelöst hatte oder sie eine bedeutsame Erfahrung machten, wählten sie demnach die Selfie-Perspektive. Ging es ihnen eher darum, die physischen Erfahrung festzuhalten, also das eher ein „Schön hier, beeindruckend!“, so wählten sie die Perspektive ohne sich im Bild. Bei Befragungen gefielen ihnen, wenig überraschend, auch die Fotos besser, bei denen das intendierte Ziel auch erreicht wurde.

Diese Erkenntnis passt dazu, was die Kritikerin Susan Sontag 1977 bereits vermutet hatte: Sie erklärte, dass Menschen geradezu zwanghaft fotografierten, um die Erfahrung selbst in eine Art des Sehens zu verwandeln.

Bei den Selfies geht es nach den neuen Studienergebnissen also nicht darum anzugeben, sondern vielmehr die Bedeutung von Momenten einzufangen. Und, so die Wissenschaftler, sich selbst in einem Foto in Szene zu setzen, helfe somit Menschen auch, sich mit vergangenen Erlebnissen zu verbinden und ein Selbst-Narrativ aufzubauen und zu festigen.

Es gebe, betonen die Wissenschaftler, aber keine richtige oder falsche Perspektive für die Fotos. Menschen sollten sich aber der beobachteten Wirkung der jeweiligen Perspektive bewusst sein, um das jeweilige Ziel einer Aufnahme besser erreichen könnten - also entweder das physisches Erlebnis oder die tiefere Bedeutung eines Momentes festzuhalten. „Wenn Menschen sich darüber klar werden, welches Ziel sie mit ihrem Foto verfolgen, könnten sie ihre Erinnerungen, über die sie später nachdenken wollen, besser festhalten.“