Nach Seepferdchen-Funden : Neue Bewohner im Watt?

Auf die Frage, ob es an der deutschen Nordseeküste Seepferdchen gibt, antworten viele Menschen instinktiv mit Ja. Lagen diese hübschen, geschwungenen Körperchen nicht mal beim Strandurlaub getrocknet im Souvenirshop? War da nicht der Wattführer, der einem zum Abschied ein Seepferdchen überreicht hat? Und warum sollte das Abzeichen für Deutschlands Schwimmnachwuchs sonst so heißen?

Doch Friedrich-Wilhelm Petrus, der vor 85 Jahren auf Wangerooge zur Welt kam und seither auf der östlichsten der Ostfriesischen Inseln unzählige Urlauber bei Wattwanderungen durch die weite Gezeitenlandschaft geführt hat, antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Ich habe in all den Jahrzehnten noch nie auch nur ein einziges Seepferdchen gesehen, ge­schweige denn in der Hand gehabt.“