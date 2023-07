Aktualisiert am

Eigentlich sinkt die Zahl der Scheidungen – nur nicht bei denjenigen, die die Silberhochzeit bereits hinter sich haben. Psychologen erklären den Trend und haben eine Idee was vor der Entfremdung schützt.

In Deutschland sinkt die Zahl der Scheidungen insgesamt. Bei den Senioren aber steigt sie. Bild: picture alliance / Zoonar

Bill Gates und seine Frau Melinda brachten es auf 27 Jahre, so lange waren die beiden ein Ehepaar. Dann, im Mai 2021, gaben sie plötzlich ihre Trennung bekannt. Er war damals 66, sie 57 Jahre alt. Es kam zur teuersten Scheidung aller Zeiten: Umgerechnet rund 60 Milliarden Euro musste der Microsoft-Gründer seiner Ex überweisen – die Hälfte seines Vermögens. Über die Hintergründe der Scheidung gibt es nur Gerüchte. Aber das Ehepaar Gates lag mit seiner Entscheidung zur Scheidung im Trend: Mehr Menschen als je zuvor wagen eine Trennung auch nach mehr als 25 gemeinsamen Jahren, in den USA konstatieren Fachleute gar eine „Grey Divorce Revolution“.

Auch in Deutschland hat sich die Zahl der Scheidungen nach der Silberhochzeit laut Statistischem Bundesamt drastisch erhöht: So wurden laut einer aktuellen Auswertung im Jahr 1997 nur 19.100 Langzeitehen geschieden, im Jahr 2022 waren es 24.300. Oft sind beide Partner da schon weit über 50. Überraschend ist, dass die Scheidungsrate insgesamt sinkt. Nur die späten Scheidungen nehmen stark zu, sie machen mittlerweile jeden sechsten Fall aus.