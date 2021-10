Von wegen Pechvogel : Die Pfuhlschnepfe „4BRWB“ lässt weiter auf sich warten

Pfuhlschnepfe 4BRWB, vielleicht der berühmteste Vogel des Jahres 2021, ist an seiner bunten Markierung zu erkennen. Den Funksender trägt das Männchen allerdings auf seinem Rücken. Das Foto wurde zu einem früheren Zeitpunkt in Neuseeland aufgenommen. Bild: Mike Vincent

Ende September sorgte eine Pfuhlschnepfe für Schlagzeilen (wir haben an dieser Stelle darüber berichtet), weil sie ihren Herbstzug von Alaska nach Neuseeland mitten über dem Pazifik abgebrochen hatte und nach Alaska zurückgekehrt war. Starker Gegenwind hatte den Flug erschwert. Nach einer Erholungspause von ein paar Tagen war das mit einem Sender ausgestattete Männchen mit der Kennung „4BRWB“ abermals gestartet, und neuseeländische Forscher beobachteten seine Zugroute mit Spannung.

„Die Geschichte wird immer interessanter“, sagt der Zoologe Phil Battley von der Massey University in Palmerston North. „Der Vogel ist in südöstliche Winde geraten, und zuerst sah es so aus, als würde er nach Australien abbiegen.“ Stattdessen sei die Pfuhlschnepfe nach Neukaledonien geflogen, zu jenem Ort, an dem sich der Zugvogel im vergangenen Jahr einen Monat lang aufgehalten hatte

Pfuhlschnepfen fliegen die Strecke Alaska–Neuseeland normalerweise nonstop. Dabei sind sie acht bis zehn Tage unterwegs. „4BRWB“ legte aber schon im vergangenen Jahr uf dieser Inselgruppe östlich von Australien eine Pause ein, um dort auf günstigere Luftströmungen zu warten.

„Der Vogel weiß genau, wo auf der Welt er sich befindet und wo er im letzten Jahr gewesen ist“, kommentiert Battley begeistert: Das sei eine einzigartige Beobachtung. Im vergangenen Jahr blieb die Pfuhlschnepfe mehrere Wochen lang in Neukaledonien, und die Ornithologen sind gespannt, wann sie wohl dieses Mal in Neuseeland ankommt.