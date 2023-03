Sie sind ein Rotes Tuch für Umweltverbände, Umweltminister und Toxikologen: die kurz als PFAS bezeichneten per- und polyfluorierten Alkylverbindungen können sich in der Umwelt und im menschlichen Körper anreichern und stehen im Verdacht, von einer bestimmten Konzentration an das Hormon- und das Immunsystem zu schädigen. Tatsächlich sind diese schwer abbaubaren Industriechemikalien, die in zahlreichen Alltagsprodukten enthalten sind, hierzulande an 1500 Orten nachgewiesen worden, auch in Abwässern. Auf die Frage, wie einige der PFAS in das Abwassersystem gelangen können, hat eine amerikanische Forschergruppe von der University of Florida in Gainesville eine überraschende Antwort gefunden: auch Toilettenpapier trägt zum PFAS-Eintrag bei.

PFAS werden wegen ihrer fettlösenden und wasserabweisenden Eigenschaften vielen Kosmetika und Reinigungsmitteln zugesetzt. Auch einige Papierhersteller fügen PFAS hinzu, wenn sie Holz zu Zellstoff verarbeiten. Die Chemikalien können dadurch noch im fertigen Papierprodukt enthalten sein, also auch in Toilettenpapier. Betroffen ist auch recyceltes Toilettenpapier, das häufig aus PFAS-haltigen Fasern hergestellt wird. Es gelangt mit der Klospülung über das Abwassersystem in die Kläranlagen, wo sich das Papier zersetzt und die PFAS-Chemikalien freigesetzt werden können. Offenbar hatten viele Umweltforscher diesen Verbreitungsweg bislang nicht im Blick.

Die Forscher um Timothy Townsend beschafften sich für ihre Untersuchung Toilettenpapierrollen, die in Nord-, Süd- und Mittelamerika sowie in Afrika und Westeuropa angeboten wurden. Zudem sammelten sie Klärschlammproben aus acht US-amerikanischen Kläranlagen. Dann extrahierten und analysierten sie die in den Proben enthaltenen PFAS-Substanzen nach standardisierten Verfahren. Die Forscher um Townsend konnten insgesamt sechs verschiedene PFAS-Substanzen identifizieren, am häufigsten tauchten sogenannte disubstituierte Polyfluoralkylphosphate (6:2 diPAP) auf. Diese Verbindungen können sich in stabilere PFAS wie Perfluoroktansäure umwandeln, die als krebserregend gilt. Die gemessenen Konzentrationen waren vergleichsweise gering, sie lagen im ppb-Bereich (Teile pro Milliarde).

Sechs Länder im Vergleich

Die Wissenschaftler kombinierten ihre Messergebnisse mit den Daten anderer Studien, die den PFAS-Gehalt in ausgewählten Abwässern verschiedener Länder – USA, Kanada, China, Australien, Frankreich, Schweden – gemessen und den dortigen Pro-Kopf-Verbrauch an WC-Papier erfasst hatten. Townsend und seine Kollegen haben in ihrer Studie, die in den „Environmental Science & Technology Letters Journal“ erschienen ist, nun abgeschätzt, wie stark Toilettenpapier in diesen Ländern die Abwässer mit Di-PAP belastet: So ist der Beitrag des Klopapiers in den Vereinigten Staaten und Kanada mit jeweils rund vier Prozent am geringsten, dort gibt es insgesamt die höchsten PFAS-Belastungen (82 ppb). Höher ist der Anteil aus dem WC-Papier in Schweden (32 Prozent). In Frankreich ist er mit 89 Prozent am höchsten. In den europäischen Ländern ist allerdings die Gesamtbelastung in den untersuchten Schlammproben mit 1,7 ppb sehr viel niedriger als in Übersee.

Trotz des Umstands, dass Nordamerikaner mehr Toilettenpapier verbrauchen (etwa 26 Kilogramm pro Person und pro Jahr) als Menschen in anderen Ländern (in Deutschland sind es beispielsweise nur 15 Kilogramm pro Person und Jahr), deuten nach Ansicht der Forscher die Prozentsätze darauf hin, dass zumindest in Nordamerika das meiste PFAS über Kosmetika, Textilien und Lebensmittelverpackungen in die Abwassersysteme gelangt und nicht über WC-Papier. In europäischen Ländern wie Frankreich und Schweden scheint das anders zu sein.

In anderen Teilen der Welt, die in der Studie nicht erfasst wurden, könne die Umweltbelastung deutlich höher sein, schreiben die Forscher. Ihre Studienergebnisse seien keine Entwarnung, sondern sollten Umweltbehörden dazu animieren, einen größeren Fokus auf PFAS-Einträge in Abwässer zu legen. Über mögliche Gesundheitsrisiken machen die Autoren keine Angaben. Die Forscher verweisen aber darauf, dass „Abwasser und Klärschlamm üblicherweise für die Bewässerung oder zur Düngung wiederverwendet werden". Dass auf diesem Weg PFAS in die Umwelt gelangen, sei bereits bekannt.

Zur Gruppe der PFAS gehören mehrere tausend Chemikalien. Sie kommen in zahlreichen Produkten wie Shampoos oder Pizzakartons zum Einsatz, werden aber auch bei der Chipherstellung, der Solarzellen-, Batterie- und Brennstofffertigung verwendet. Deutschland, Dänemark, Norwegen, die Niederlande und Schweden fordern ein Verbot der „ewigen Chemikalien“ und haben Anfang Februar einen entsprechenden Antrag bei der EU-Chemikalienagentur ECHA in Helsinki gestellt. Dort wird das Ersuchen jetzt geprüft. Mit einer Umsetzung des Verbots durch die EU-Kommission kann wohl frühestens 2026 gerechnet werden.