Abtauender Permafrostboden : Erreger aus dem Eis

Im Jahr 2004 stießen französische und russische Forscher in Jakutien, im Nordosten Sibiriens, auf ein merkwürdiges Grab aus dem 17. Jahrhundert: In einem hölzernen Sarg waren fünf Menschen gemeinsam bestattet worden, offenbar sehr schnell nach ihrem Tod. Auf der Haut einer der Mumien waren eisenhaltige Rückstände, die auf Spuren von Blut hindeuteten und die Wissenschaftler auf die Idee brachten, sie könnte an einer hämorrhagischen Infektionskrankheit gestorben sein. Die Hypothese bestätigte sich: Analysen der Blutreste offenbarten DNA des Pockenvirus. Offenbar war zumindest einer der fünf Toten an dem Virus verstorben und schnell unter die Erde gebracht worden. Im Permafrost des hohen Nordens aber konnten Teile der Pockenviren überdauern.

Auch ein anderes potentiell tödliches Virus haben Wissenschaftler aus dem Permafrostboden geborgen. Aus dem gefrorenen Lungengewebe eines Opfers der Influenza von 1918 („Spanische Grippe“) konnte das komplette Erbgut des Erregers rekonstruiert werden.

Beide Fälle zeigen: Der Permafrost birgt ein gefährliches Erbe. Erreger können darin jahrhundertelang überdauern – und dank der Erderwärmung bald wieder erweckt werden. Nun warnen Wissenschaftler aus Frankreich, dass die Gefahr aus dem Eis vielleicht größer ist als bislang angenommen.

Nach 30.000 Jahren voll funktionsfähige Viren

Die Forscher um Jean-Michel Claverie von der Universität in Marseille beschäftigen sich schon seit Jahren mit der Gefahr, die in der Kälte lauert. Sie haben bereits in den Jahren 2014 und 2015 bei Permafrost-Untersuchungen zwei voll funktionsfähige Riesenviren gefunden, die 30.000 Jahre lang eingefroren gewesen waren. Es gelang den Wissenschaftlern, mit diesen reaktivierten Viren im Labor sogenannte Amöben zu infizieren. Für die Forscher ein Beleg dafür, dass Erreger aus dem Eis theoretisch auch höhere Organismen wie Säugetiere oder Menschen befallen können. Jean-Michel Claverie war alarmiert.

In einer neuen Arbeit, die bislang allerdings noch nicht unabhängig geprüft und nur als Preprint verfügbar ist, berichtet er nun von weiteren im Dauerfrostboden konservierten Viren. Sein Team hatte Erbgutstücke von 13 verschiedenen Erregern gefunden, darunter Pandoraviren vom Ufer des Flusses Lena und aus Mammutkadavern, Pacman-Viren aus dem Gedärm eines fossilen Wolfes, Pithoviren vom Boden einer paläolithischen Siedlungsstätte und Cedratviren vom Ufer eines Flusses in Kamtschatka.

Noch seien die Gensequenzen der neuen „Zombie-Viren“ nicht veröffentlicht, schreiben die französischen Forscher. Aber sie wollen mit ihrer Arbeit andere Wissenschaftler für eine Zusammenarbeit gewinnen. Denn sie gehen davon aus, dass das Risiko, das von aufgetauten Krankheitserregern ausgehe, völlig unterschätzt werde. Bisher liege der Fokus vor allem auf Bakterien, von denen eine Vielzahl im Permafrost überdauern kann. Tatsächlich wurden bereits viele auch heute noch gängige Krankheitserreger wie Acinetobacter, Campylobacter, aber auch Brucellen und Anthrax-Bakterien in Proben von Permafrostböden gefunden.

„Glücklicherweise können wir davon ausgehen, dass eine Epidemie, die von solchen wiederbelebten prähistorischen Pathogenen ausgelöst würde, schnell mit modernen Antibiotika eingedämmt werden kann, da diese Zellstrukturen und Stoffwechselwege angreifen, die sich in der Evolution in allen Bakterienstämmen erhalten haben“, schreibt das Team um Claverie.