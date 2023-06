Im Jahre 1830 schuf Henry de la Bèche ein berühmtes Aquarell: „Duria Antiquior“ (das ältere Dorset) ist es betitelt und darauf rekonstruierte der britische Geologe die Tierwelt der frühen Jurazeit, wie sie die von der Paläontologie-Pionierin Mary Anning (1799 bis 1847) gesammelten Fossilien aus den knapp 200 Millionen Jahren alten Kalksteinformationen von Lyme Regis in Dorset an der Küste Südenglands überliefern.

Das Gemälde wurde bald unzählige Male kopiert und raubkopiert und es gibt wohl kaum ein Buch über die Urzeit, in der es nicht zu finden ist – zumindest im Abschnitt über die Geschichte der Urzeitforschung. Tatsächlich ist es die früheste wissenschaftlich fundierte Urzeitszene und damit das Gründungsdokument der Paläo-Art.

Ein Detail in „Duria Antiquior“ springt sicher jedem Betrachter als Allererstes ins Auge: Da beißt ein großer fischförmiger Ichtyosaurier einem Plesiosaurier genannten Meeresreptil mit vergleichsweise gedrungenem Rumpf und überlangen Hals in selbigen hinein. Die Szene ist, wie man heute sagt, „graphic“: Blut spritzt und im nächsten Moment dürfte der Ichthyo- den Plesiosaurier glatt enthauptet haben. Weder Räuber noch Beute sind de la Bèche’s Phantasie entsprungen – von beiden Tiergruppen hatte Mary Anning Fossilien gefunden und sie, wichtiger noch, korrekt interpretiert. Nur das Enthaupten hatte sich der Geologe ausgedacht. Ein solch langer Hals ist doch geradezu eine Einladung an die Fressfeinde, hier zuzubeißen.

Nur, einen paläontologischen Nachweis dafür gab es bislang nicht. Fossilien großer Wirbeltiere aus dem Erdmittelalter sind selten – und daher veritable Sammlerobjekte, und solche, an denen sich Spuren einer Räuber-Beute-Interaktion nachweisen ließen, sind noch sehr viel seltener. Das galt bislang auch für die wohl extravagantesten Langhälse der Erdgeschichte, den Angehörigen der Gattung Tanystropheus, naheliegenderweise zuweilen auch Giraffenhals-Saurier genannt. Sie lebten vor etwa 247 bis 209 Millionen Jahren in oder an den Meeren der Trias-Zeit, also etwas früher als die Tiere aus dem Unterjura von Dorset, mit denen sie aber nicht näher verwandt sind.

Es waren keine Riesen. Exemplare der Art Tanystropheus hydroides wurden nur bis zu sechs Meter lang, die der kleineren Tanystropheus longobardicus ungefähr 1,5 Meter. Dabei war der Rumpf eines solchen Tieres kaum größer als der eines heutigen Hundes, während sein Hals drei Mal so lang wurde wie der gesamte Rumpf. Eine derartige Anatomie muss im frühen Erdmittelalter bestimmte Vorteile gehabt haben, denn etliche Meeresreptilien der Trias und Jurazeit sahen so aus, wenn auch nicht immer in der extremen Ausprägung der Gattung Tanystropheus, darunter eben auch die Plesiosaurier aus Dorset. Trotzdem lag seit den Tagen Henry de la Bèches der Nachteil solcher Schlangenhälse bei Auseinandersetzungen mit Räubern auf der Hand.

Nun haben Stephan Spiekman vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart und sein Kollege Eudald Mujal in einem Beitrag für „Current Biology“ zwei Fossilien von Köpfen der beiden genannten Tanystropheus-Arten genauer untersucht, die am Monte San Giorgio im Schweizer Tessin gefunden worden waren. Dabei konnten sie nachweisen, dass die Köpfe komplett intakt gewesen sein müssen als sie nach Abtrennung vom übrigen Körper auf den Meeresboden sanken, wo ihre Weichgewebe ungestört verrotten und der skelettierte Rest schließlich von Sediment bedeckt versteinern konnten.

Auch die Trennstellen am siebten beziehungsweise zehnten der 13 überlangen Halswirbel weisen darauf hin, dass die Köpfe tatsächlich abgebissen worden waren. „Der Räuber hat sich vermutlich über den Teil hinter dem durchtrennten Hals hergemacht“, schreiben Spiekman und Mujal. „Der war ordentlich nahrhaft, im Gegensatz zu dem schlanken Hals und dem Kopf, der nicht gefressen sondern einfach liegengelassen wurde“.

Wer hier geschmaust haben könnte, ist nur ungefähr zu ermitteln. Den kleineren Tanystropheus longobardicus könnte schon ein mittelgroßes Meeresreptil mit geeigneter Bezahnung entzweigebissen haben – oder auch ein Raubfisch. Im Falle des mit vier Metern Gesamtlänge deutlich größeren Tanystropheus hydroides ist der Täterkreis schon kleiner. Die beiden Autoren nennen in ihrer Veröffentlichung drei Arten räuberischer Meeresreptilien, die hier in Frage kämen und schließen, dass der Angriff unter Wasser erfolgte und nicht etwa auf einen am Ufer stehenden Tanystropheus, der selbst auf vorbeischwimmende Beute lauerte. Vermutlich schützten sich die Tiere normalerweise durch Aufenthalt im seichtem Wasser, in das große Räuber nicht gelangen konnten, oder aber durch Verstecken am Meeresgrund.

Die Frage bleibt, wie es sich dann mit den ebenfalls sehr langhalsigen aber vermutlich im offenen Wasser lebenden Plesiosauriern verhielt, also etwa denen, die Henry de la Bèche in „Duria Antiquior“ visualisierte. Trotz einer Fülle von Fossilien, die von ihnen gefunden wurden, schreiben Spiekman und Mujal, gebe es nirgends einen eindeutigen Beleg dafür, dass eines von ihnen Opfer einer Attacke auf ihren langen Hals geworden wäre.