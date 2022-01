Randalierende Orcas : Sind die Killerwale auf Rachefeldzug?

In 45 Jahren auf See ist David Smith vielleicht einmal über die Blubberblasen eines schlafenden Wals gesegelt. Nie brachte ihn einer der Meeressäuger in Gefahr. Das änderte sich vor etwa eineinhalb Jahren – und bedeutet nicht nur für ihn ein neues Risiko, sondern auch für zahlreiche andere Segler.

Am 4. Oktober 2020 legte sein Katamaran von der Küste Westfrankreichs ab. Das Ziel: zwei Käufer samt ihrem neuen Boot nach Gibraltar zu bringen. Für Smith ein Routinejob. Der 60-Jährige verschifft Segelboote von ihren jeweiligen Werften aus in die ganze Welt. Die Käufer, ein unerfahrenes Pärchen, wollten auf dem Weg etwas über ihren Katamaran lernen, zum Beispiel wie man die Segel setzt oder navigiert. Plötzlich glaubte die Frau Delfine zu sehen, doch Smith erkannte schnell: Orcas, und sie schwammen ungewöhnlich nah. Fünf, sechs schwarze Rückenflossen durchbrachen die Oberfläche, die Schwertwale bliesen Wasser aus ihren Luftlöchern und drehten sich um die eigene Achse. Plötzlich erzitterte das ganze Boot. Dann wieder. „Bleibt drin“, wies Smith seine Crew an. Als die Orcas angriffen, befand sich das Boot im Atlantik, rund dreißig Kilometer von der Küste Portugals entfernt. Weit und breit sei kein anderes Schiff zu sehen gewesen, erzählt Smith später. Wie man Segelboote durch kritische Situationen steuert, weiß er. Aber bis dahin nicht, was man tun soll, wenn Orcas das Boot rammen.