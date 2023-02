Bei den Orcas kümmern sich die Mütter mit so viel Fürsorge um ihren männlichen Nachwuchs, dass sie sehr oft auf weitere Nachkommen verzichten. Ihre Energie fokussiert sie vollständig auf das junge Männchen, sie unterstützt ihn auch noch im Erwachsenenalter: Sie hilft ihm bei der Jagd und teilt ihre Nahrung mit ihm. Das beschreiben Meeresforscher der Universitäten in Exeter, York und Cambridge in Großbritannien und dem Walforschungszentrum im amerikanischen Friday Harbor in einer aktuellen Studie in „Current Biology“.

Beobachtet haben die Biologen das mütterliche Verhalten der Tiere in einer Schwertwal-Population namens Southern Residents, die im nordöstlichen Pazifik lebt, nicht weit von der US-amerikanischen Küste. Seit 1976 wird die Walgruppe von Wissenschaftlern des Center for Whale Research beobachtet. In die Studie flossen Daten von 40 Weibchen ein, die seit 1982 erhoben werden. Bekannt ist, dass sich die Walmütter länger um ihre Söhne kümmern, doch die Forscher wollten herausfinden, ob sie dafür auch ihren reproduktiven Erfolg hintanstellen. Tatsächlich sank die Wahrscheinlichkeit, dass die Mütter sich in einem bestimmten Zeitrahmen weiter fortpflanzen, wenn sie einen Sohn geboren hatten. „Killerwalmütter zahlen einen hohen Preis in Bezug auf ihre zukünftige Fortpflanzung, um ihre Söhne am Leben zu erhalten“, sagt Michael Weiss von Forschungszentrum für Tierverhalten an der University of Exeter, der an der Studie beteiligt war.

Ungewöhnliches Verhalten bei Walen

Bei den Southern Residents leben männliche und weibliche Orcas zusammen in der Gruppe, in die sie geboren wurden. Angeführt werden sie von einem erfahrenen Weibchen. Sie ernähren sich hauptsächlich von Lachs. Mütter beißen den Fisch häufig in zwei Teile, essen die Hälfte und geben die andere ihrem Nachwuchs. Bei Töchtern hören sie damit gewöhnlich auf, wenn diese ausgewachsen sind, die Söhne füttern sie weiter.

Dieses Verhalten – dass die Mütter sich nicht weiter fortpflanzen, um ihre Söhne zu unterstützen – ist im Tierreich höchst ungewöhnlich, und vielleicht sogar einzigartig, sagen die Forscher. Zwar pflegen Eltern auch bei einigen anderen Arten ihren Nachwuchs zu ihrem eigenen zeitweiligen Nachteil, um das Überleben der nächsten Generation und damit den Fortbestand der Art zu sichern. Auch bei den Orcas im Nordpazifik könnte es so funktionieren, meinen die Forscher: Die Mütter investieren viel in ihre Söhne, wovon die Gruppe profitiert, weil die sich dann wiederum mit vielen Weibchen paaren könnten.

Doch die Strategie geht nicht auf – womöglich auch, weil ihre Nahrung, der große Königslachs, immer seltener wird. Anders als andere Killerwal-Gruppen nimmt die Zahl der Southern-Residents-Tiere immer stärker ab. Nur noch 73 Tiere gehören zu der Population. Sie mischen sich kaum mit anderen Populationen. Einer der Forscher, Darren Croft, sagt: „Für diese Population, die auf Messers Schneide lebt, wird die Chance, dass sich die Bevölkerung erholt, durch die Zahl der Weibchen begrenzt – und wie viele Nachkommen sie gebären.“ Den Söhnen mag es derzeit gut ergehen, doch dem Fortbestand der Gruppe würde es wohl helfen, wenn die Weibchen mehr Nachwuchs gebären.