Schwangere und frisch gebackene Mütter wissen genau, was gemeint ist, wenn man vom „Mommy Brain“ spricht: Es ist ein liebevoller Euphemismus für das Vergessen der vielen Kleinigkeiten. Der Wohnungsschlüssel, der irgendwo unter dem Sofa liegt, was auf der Einkaufsliste stand, den Geburtstag der Freundin oder Namen, die wie weggezaubert sind aus dem Gedächtnis. „Mommy Brain“ meint die Vergesslichkeit der Mütter.

Nun fordern amerikanische Wissenschaftlerinnen im Fachjournal „JAMA Neurology“, dass das Phänomen dringend genauer untersucht werden müsse. Denn rein biologisch betrachtet, ist es eigentlich nicht sinnvoll, dass Schwangere und Mütter verschusseln. Und dennoch berichten in Studien bis zu 80 Prozent aller schwangeren Frauen und ebenso viele junge Mütter, dass ihr Gedächtnis sie häufiger im Stich lässt, als sie es von der Zeit vor der Mutterschaft gewohnt waren.

Empirisch lässt sich mit Studien ein solcher Gedächtnisverlust allerdings nicht untermauern, schreiben die Wissenschaftlerinnen um Clare McCormack von der New York University und Jodi L. Pawluski von der University Rennes. In Gedächtnistests schnitten weder Schwangere noch Mütter nach der Geburt weniger gut ab als Frauen ohne Kinder. Ist das „Mommy Brain“ also nur ein Mythos?

Ganz so einfach wollen die Wissenschaftlerinnen die Erfahrungen der Mütter dann doch nicht abtun. Die Gedächtnistests seien schließlich in Laborsettings durchgeführt worden, die Frauen lösten die Aufgaben zwecks Vergleichbarkeit alle in derselben Umgebung. Nichts lenkte sie ab. „Das entspricht sicherlich nicht der mentalen Belastung von Müttern im alltäglichen Leben.“ In der einzigen, von kanadischen Wissenschaftlern durchgeführten Studie, die die Gedächtnistests zuhause bei Frauen durchgeführt hatte, schnitten schwangere Frauen tatsächlich schlechter ab. Möglicherweise ist das Gehirn der werdenden und frisch gebackenen Mütter also einfach mit anderen Gedanken überlastet.

Allerdings könne auch ein anderer Effekt die Ursache sein: Viele Schwangere lebten in einer Gesellschaft die geradezu erpicht ist auf mütterliche Schusseleien. Ein von (werdenden) Müttern vergessener Name oder verlegter Schlüssel erschiene da gleich in einem ganz anderen Licht. Möglicherweise sei das „Mommy-Brain“ also auch ein Paradebeispiel für eine solche Attributionsverzerrung.

„Unser seit langem bestehendes negatives Narrativ vom ’Mommy Brain’ erzählt aber nicht die ganze Wahrheit über die Gehirnfunktionen während der Mutterschaft“, betonen die Wissenschaftlerinnen. Werfe man einen Blick auf Studien bei Tiere, stünden dort völlig andere Fragestellungen im Zentrum - etwa, wie gut sich Muttertiere an die neue Lebenssituation anpassen. Man solle also auch bei Müttern die möglicherweise veränderte Funktionsweise des Gehirns nicht negativ beurteilen, sondern sie eher als eine kognitive Veränderung beziehungsweise Anpassung an die neue Situation beschreiben.

In einer Studie aus dem Jahr 2022 konnten die Wissenschaftlerinnen beispielsweise zeigen, dass Schwangere und Mütter sich leichter Dinge merken konnten, die im weiteren Sinne etwas mit Babys zu tun hatten. Zudem war ihr Langzeitgedächtnis besser als das von kinderlosen Frauen.

Französische und spanische Neurobiologen haben mit Hirnaufnahmen versucht, die Veränderungen, die die Mutterschaft im Gehirn bewirkt, darzustellen. Wie sie in den Advances of Neurobiology berichteten, ist demnach die Elternschaft keinesfalls eine Phase der Vergesslichkeit. Hirnregionen, die für soziales Verhalten wichtig sind, seien vielmehr aktiver und die Plastizität, also die Vernetzung der Nervenzellen sei höher.

Die Wissenschaftlerinnen fordern in ihrem Aufsatz, das auch Forscher sich von allen Vorurteilen bezüglich des Muttergehirns befreien sollten. Und es nicht als vergesslich oder schusslig zu brandmarken, sondern vielmehr die neuronalen Veränderungen zu untersuchen, die es erlauben, die Aufgaben des Mutterseins zu bewältigen. Denn schließlich passiert im Gehirn der Mütter genau das, was das wichtigste ist: Es konzentriert sich nicht auf Wohnungsschlüssel oder Namen – sondern auf das Baby.