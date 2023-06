Aktualisiert am

In der Entwicklungsgeschichte ist der Orang-Utan zwar unser am weitesten entfernte Verwandter unter den Menschenaffen, dennoch weisen wir erstaunlich viele Gemeinsamkeiten mit ihnen auf. Nun entdeckten englische Forscher eine weitere Verhaltensweise, die wir mit den Primaten teilen: die biphonische Rufproduktion. Das heißt, auch Orang-Utans können zwei Laute gleichzeitig erzeugen, einen im Kehlkopf, den anderen mit Lippen und Zunge. Das bekannteste Beispiel für dieses Phänomen ist das Beatboxing, also eine menschliche Imitation von Instrumenten und Tönen mithilfe von Mund, Nase und Rachen.

Für ihre Studie analysierten Forscher von der University of Warwick in England fast 4000 Stunden Tonaufnahmen von Orang-Utan-Männchen aus Tuanan auf Borneo und Orang-Utan-Weibchen aus Ketambe auf Sumatra. Werden männliche Borneo-Orang-Utans gestört oder stehen sie vor einem Kampf, geben sie gleichzeitig mampfende und grummelnde Laute von sich. Den Autoren zufolge besteht das Mampfen aus aufsteigenden, sprudelnden Lautelementen, während das Grummeln eher an das Starten eines Motors erinnert. Es wurden 16 Kombinationen dieser Laute von zwei männlichen Orang-Utans gezählt.

Fünf weibliche Sumatra-Orang-Utans stießen hingegen 293 Mal gleichzeitig kussähnliche Laute und Alarmrufe als Reaktion auf von Menschen platzierte Raubtierimitationen aus. „Die Tatsache, dass zwei verschiedene Orang-Utan-Populationen dabei beobachtet wurden, wie sie zwei Rufe gleichzeitig ausstoßen, ist ein Beweis dafür, dass es sich um ein biologisches Phänomen handelt“, sagt Studien-Mitautor Adriano Lameira.

Einblicke in Hominidenevolution

Zwar ist ebenso von Vögeln bekannt, dass sie gleichzeitig Laute erzeugen können. Aber die Anatomie der Vögel habe keine Ähnlichkeit mit der unseren, sagt seine Kollegin Madeleine Hardusso: Daher sei es schwierig, Verbindungen zwischen Vogelgesang und gesprochener menschlicher Sprache herzustellen. Die Vogelstimme entspringt nämlich dem Stimmkopf, einem Organ, das dem Menschen fehlt. Die Tatsache, dass einer der nächsten Verwandten des Menschen eine so komplexe vokalmotorische Kontrolle besitzt, könnte helfen, den Stimmumfang und die Komplexität der Lauterzeugung früher Hominiden zu entschlüsseln, schreiben die Autoren in der Fachzeitschrift „PNAS Nexus“.

In früheren Studien wurden vor allem die so genannten Langrufe der Orang-Utans untersucht. Diese Rufe, die überwiegend von den Männchen ausgestoßen werden, sind im dichten Regenwald bis zu 1500 Meter weit zu hören. Sie beginnen mit einem sprudelnden Grummeln, steigern sich zu einem lauten, bellenden Höhepunkt und verklingen dann blubbernd.

James Askew und Helen Morrogh-Bernard stellten 2016 fest, dass die Langrufe der Borneo-Orang-Utans meist von Männchen stammen, die ausgeprägte sekundäre Geschlechtsmerkmale wie Wangenwulste oder einen großen Kehlsack haben. Anhand dieser Rufe können Weibchen erkennen, wo sich ein dominantes Männchen aufhält, schreiben sie in der Fachzeitschrift „Folia Primatologica“. Rangniedere Männchen hingegen können dem rufenden Orang-Utan ausweichen, bevor es zu einer Begegnung und einem Konflikt kommt.