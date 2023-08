Aktualisiert am

Manchmal ist es Zeit für Eier. Dann schwimmt der Eisbär rüber zu den flachen Inseln, nach Prins Heinrichøya oder Eskjeret im Vogelschutzgebiet Kongsfjord auf Spitzbergen. Unbeeindruckt vom protestierenden Schnattern der Weißwangengänse schlägt er sich dort den Bauch voll, mit Eiern – und flaumigen Küken.

Auf Svalbard, so berichten es Forscher, passiert das immer häufiger. Eisbären fressen Eier, Küken oder auch mal lahme Rentiere. Denn das Meereis, ihr natürliches Jagdrevier, schmilzt weg – und somit ist es schwieriger geworden, fette Robben zu fangen. Der Hunger ist groß, und der Bär nimmt, was er kriegt.

Hunger ist das Thema, mit dem sich die Eisbären der Arktis künftig häufiger herumschlagen müssen. Denn ihre Heimat erwärmt sich durch den Klimawandel rasant, das Meereis beginnt immer früher im Jahr zu schmelzen, Fjorde und Regionen, die einst das ganze Jahr über eisbedeckt waren, frieren mittlerweile nur noch im Winter oder gar nicht mehr zu.

Der Anteil dünnen, einjährigen Eises am gesamten Packeis ist in den vergangenen Jahrzehnten von 50 auf über 70 Prozent gestiegen. Dickes, mehr als vier Jahre altes Eis macht nicht länger einen Anteil von etwa 20, sondern nur noch von weniger als fünf Prozent aus.

Ein Problem für die Bären: Sie brauchen stabile Schollen. Dort lauern sie an Eislöchern und Spalten Robben auf, die nach Luft schnappen. Oder sie fressen die Robbenbabys, die auf dem Eis geboren werden. Doch wo kein dickes Eis, da keine fette Beute. Und wo Eis und Schnee fehlen, können die Bären zudem keine Höhlen hineingraben, um zu überwintern und Junge zu gebären. Die rasche Erwärmung der Arktis wirkt sich auf das gesamte Leben der arktischen Raubtiere aus. Haben sie noch eine Chance?

Forscher wollen das herausfinden, indem sie den Tieren Sender verpassen, Kameras aufbauen, Verhalten beobachten und Gene analysieren. Nur wenn klar ist, dass sich die Populationen von Ursus maritimus an besonders kritischen Orten wie Svalbard, der Beaufort-See oder der Hudson Bay an eine Umwelt ohne verlässliches Meereis anpassen können, lässt sich die Zukunft der Spezies prognostizieren.

Rund 25.000 Eisbären leben auf dem Eis und an den Küsten Kanadas, Alaskas, Grönlands, Svalbards und Sibiriens. Ein riesiges Gebiet mit vielen unterschiedlichen Ökoregionen: Im Winter liegt der Schnee hier oft meterhoch. Die Sommer aber verändern sich. Im Süden der Hudson Bay, in Kanada, ist das Meer neuerdings oft monatelang eisfrei, im Westen Svalbards und im Süden Grönlands gleiten zwar noch Eisberge durch die Wellen. Aber diese Brocken im Meer sind von kalbenden Gletschern abgebrochen, es sind keine Schollen, von denen aus sich gut Robben fangen ließen.

In anderen Regionen, noch weiter im Norden, ist das Meereis auch im Sommer noch das ganze Jahr über dicht. Hierhin ziehen sich viele Eisbären in den warmen Monaten zurück. Doch je weiter in den Norden sie kommen, umso tiefer und nährstoffärmer ist das Meer – und umso weniger Robben gibt es überhaupt. Hier ist es für die Bären schwierig, sich die 100 bis 150 Kilogramm Fett anzufressen, von denen sie über die Wintermonate hinweg zehren müssen.

Eisbären leben rund um den Nordpol in abgeschiedenen, unwirtlichen Regionen. Sie legen im Sommer Tausende Kilometer zu Fuß oder schwimmend zurück. Entsprechend schwer ist es, die Anpassung der Art an den Klimawandel zu erforschen. Kann ein Eisbär, der normalerweise sechs bis sieben Robben im Monat frisst, auch von 1000 Gänseeiern am Tag satt werden? Eher nicht. Können Rentiere ein Futterersatz sein? Nur bedingt, denn ein Rentier zu jagen kostet viel Energie – und ihr Fleisch ist relativ mager.