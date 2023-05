Die seit Jahren wachsende Beliebtheit von Blühstreifen ist bei einem Spaziergang in Agrarlandschaften heute unübersehbar. Die blütenreichen Abbildungen werden auch auf Samentütchen im Baumarkt als Direktmaßnahme gegen das Insektensterben beworben. EU-weit werden Blühstreifen als Greening-Maßnahme gefördert, und sie tauchen auch in immer mehr Biodiversitäts-„Masterplänen“ von Kommunen, Wohnungsbaugesellschaften und Landesregierungen auf. Aber wie wirkungsvoll sind sie wirklich? „Der Teufel steckt im Detail“, bringt es die Sprecherin des Naturschutzbundes (NABU), Laura Breitkreuz, auf den Punkt. Blühstreifen seien nicht pauschal gut und nicht pauschal schlecht.

Dass die Maßnahme tatsächlich Wirkung zeigen und die lokale Insektenbiomasse genau wie die Artenvielfalt um ein Mehrfaches steigern kann, ist durch Feldstudien aus verschiedensten Ländern hinreichend belegt. Allerdings, so betont der Würzburger Bienenforscher Jürgen Tautz, gelte dies nur bei einer passenden Ausgestaltung der Blühstreifen. Was das ist – passend –, hängt immer vom jeweiligen Standort ab. Auch deswegen nimmt seit einem Jahr die alte Diskussion um insektenfreundliche Blühstreifen neu Fahrt auf. Ein Team der Universität Göttingen hatte dem Blühstreifen-Konzept einen Dämpfer verpasst. Die Forscher hatten festgestellt und in der Zeitschrift „Basic and Applied Ecology“ eine entsprechende Studie publiziert, wonach ökologisch behandelte Felder stets mehr Wildbienen beheimateten als konventionell betriebene Felder mit Blühstreifen – wobei die Blühstreifen in dieser Bewertung etwa fünf Prozent der Ackerfläche einnahmen. Anders gesagt: Betrachtet man die gesamte Feldfläche, kommt es entscheidend auf die räumliche Ausdehnung, sprich die Größe der Blühstreifen an.