Evolution der Eulen : Bartkäuze finden Mäuse auch unter der Schneedecke

Der Bartkauz ist ein geduldiger Vogel, vor allem im Winter. Dann sitzt er auf einem Baum im arktischen Nadelwald, in Skandinavien, Sibirien, Alaska oder bei den Großen Seen und wartet. Darauf, dass unter der bis zu fünfzig Zentimeter dicken Schneedecke am Boden ein Beutetier scharrt, nagt oder fiept – etwa eine Maus, die nach Beute sucht. Denn meistens begnügt sich Strix nebulosa, der so groß ist wie ein Uhu, aber schlanker von Statur, mit Mäusen als Mahlzeit. Er kann mit seinen kräftigen Krallen zwar auch Nagetiere bis zur Größe von Lemmingen und Eichhörnchen erbeuten – aber meist ist er genügsam. Sobald er ein Beutetier hört, steuert er es zielsicher an, durchbricht auch verharschten Schnee, dessen Kruste einen Menschen tragen könnte.

Wie er das schafft, war lange rätselhaft. Denn der Schnee dämpft die Geräusche der Wühlmäuse und kann die Schallwellen außerdem brechen. Dabei kann, wie Wissenschaftler um Christopher J. Clark von der University of California in Riverside nun herausgefunden haben, sogar eine Art akustisches Trugbild entstehen. Die Forscher untersuchten Spuren von Bartkäuzen auf Beutefang, die diese in der kanadischen Provinz Manitoba im Schnee hinterlassen hatten. Über ein seitlich gegrabenes Loch platzierten sie auf dem Boden unter der Schneeschicht spezielle Lautsprecher. Mit einer akustischen Kamera, die über dem Schnee angebracht wurde, ließ sich diese Schallquelle anschließend lokalisieren und charakterisieren. Dabei bestätigte sich, dass eine Schneedecke den Schall drastisch dämpft – und zwar umso stärker, je größer die Entfernung ist, die Schallwellen im Schnee zurücklegen.

Wie Clark und Kollegen in den „Proceedings of the Royal Society B“ berichten, ist der Empfang senkrecht über der Schallquelle am besten. Diese Position ist auch die einzige, in der Schallwellen die Grenze zwischen Schnee und Luft ungebrochen passieren. Wenn sich die Schallquelle seitlich neben dem Empfänger befindet, führen Brechungen oft dazu, dass ihre vermeintliche Lage von der tatsächlichen erheblich abweicht. Das fällt vor allem dann ins Gewicht, wenn die Entfernung zum Empfänger nur noch wenige Meter beträgt. Um nicht danebenzugreifen, sollte sich ein Bartkauz möglichst senkrecht über der belauschten Maus positionieren, ehe er sich durch den Schnee auf sie stürzt. Dass er tatsächlich genau so vorgeht, zeigen einschlägige Filmaufnahmen.

Ortung aus 50 Meter Entfernung

Schon aus fünfzig Meter Entfernung können Bartkäuze eine unterm Schnee verborgene Maus entdecken. Zunächst dürften sie dann allerdings nur sehr schwache Geräusche wahrnehmen, die keine genaue Ortung erlauben. Während sich ein Bartkauz der Schallquelle nähert, muss er seine Flugbahn so korrigieren, dass er schließlich im Rüttelflug senkrecht über seiner Beute schwebt. Diese Strategie, Beutetiere stets im senkrechten Sturzflug zu fangen, nutzen auch Vögel, die wie Fischadler und Eisvögel nach Fischen tauchen. Hier gilt es, die Lichtbrechung an der Grenze zwischen Luft und Wasser zu minimieren.

Um eine Mahlzeit zu ergattern, muss ein Bartkauz zudem vermeiden, dass eine unterm Schnee verborgene Maus die drohende Gefahr rechtzeitig erkennt. Eulen sind generell dafür bekannt, dass sie nahezu lautlos fliegen. Dass ihr Flügelschlag selbst aus geringer Entfernung unhörbar bleibt, verdanken sie nicht nur den zahlreichen kleinen Härchen, die ihren Federn eine samtige Oberfläche verleihen. Die Schwungfedern von Eulen wirken an den Rändern auch wie ausgefranst. Beides dämpft die Geräusche, die normalerweise entstehen, wenn sich diese Federn aneinander reiben. Beim Fliegen geschieht das bei Nicht-Eulen zwangsläufig, weil ein Vogel während des Flügelschlags die Form seiner Schwingen laufend verändert. Die fransigen Eulenfedern verringern zudem auch aerodynamische Fluggeräusche, die beispielsweise durch lokale Turbulenzen entstehen.

Bartkäuze haben besonders ausgeprägte Fransen an den Rändern der Schwungfedern, und die samtartige Oberfläche der Federn ist noch stärker ausgeprägt als bei anderen Eulen. Sie fliegen deshalb besonders leise und können ohne lästige Störgeräusche im Rüttelflug verharren, um eine unter dem Schnee raschelnde Maus exakt zu orten. Für das Beutetier ist es dann meist zu spät: Denn stürzt der Kauz in den Schnee hinab, so gibt es kaum ein Entkommen.