Nur wenig ist über das Leben der Fische bekannt. Nun haben Forscher ihnen Sender in den Uterus gepflanzt und so mehr über Schwangerschaft und Geburt erfahren.

Haie haben ein Imagepro­blem. Oft gelten sie als blutrünstige Monster, die sich gerne mal einen Schwimmer oder Surfer schnappen. Tatsächlich sind tödliche Attacken sehr selten. Der Mensch ist für Haie eine weitaus größere Gefahr als umgekehrt. Gefangen werden diese Knorpelfische, um Fleisch, Leber oder Haut zu verwerten – oder auch bloß die Flossen, um daraus eine spezielle Suppe zu kochen. Außerdem werden Haie häufig aus Versehen gefischt. So mancher Spezies wird zum Verhängnis, dass sie sich mit Vorliebe dort tummelt, wo Fischer ihre Langleinen für begehrte Speisefische wie Thunfisch und Schwertfisch auslegen. Kein Wunder also, dass die „International Union for Conservation of Nature“ (IUCN) rund ein Drittel der 536 Haiarten als mehr oder minder gefährdet listet.

Das Ziel, die globale Artenvielfalt zu bewahren, gilt grundsätzlich auch für Haie. Zumal diese Knorpelfische, von denen etliche an der Spitze der Nahrungspyramide stehen, eine wichtige Rolle in den Ökosystemen der Weltmeere spielen. Fortschritte zu ihren Gunsten brachte die 19. CITES-Artenschutzkonferenz im November 2022 in Montréal: Sechzig weitere Haiarten wurden in den Anhang II des Washingtoner Artenschutzabkommens aufgenommen, darunter der Tigerhai und jene sechs Arten von Hammerhaien, die bisher noch nicht von diesem Schutzstatus profitiert hatten. Mit allen Spezies in Anhang II ist Handel nur dann erlaubt, wenn er nachhaltig betrieben wird.