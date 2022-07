Farbenfrohe Evolution : Konkurrenzlose Schönheit unter Chamäleons

Auf Partnersuche stecken Tiere nicht selten in einem Dilemma: Einerseits müssen sie möglichst auffällige Signale senden, um potentielle Partner auf sich aufmerksam zu machen. Andererseits ist es ratsam, sich bedeckt zu halten, um nicht auch Fressfeinde anzulocken. In einer neuen Umgebung von dieser Gefahr befreit, sollten sie rasch regelrecht aufblühen. Dass die Evolution tatsächlich so ablaufen kann, haben Forscher um Martin Whiting von der Macquarie University in Sydney und Brenden Holland von der Hawaii Pacific University in Honolulu beobachtet.

Als Forschungsobjekt diente den Biologen das Dreihorn-Chamäleon (Trioceros jacksonii). In Bergwäldern Ostafrikas heimisch, ist dieses stattliche Chamäleon auch als Bewohner von Terrarien beliebt. Dieser Aufenthaltsort war auch den Exemplaren aus Kenia zugedacht, die im Jahr 1972 in Hawaii auf der Insel Oahu eintrafen. Nach der langen Reise machten die Tiere aber einen so erbärmlichen Eindruck, dass sie sich erst einmal im Freien erholen sollten. Prompt nutzten sie die Gelegenheit, sich aus dem Staub zu machen.

Fressen oder gefressen werden?

Anders als in ihrer alten Heimat begegneten die Ausreißer in ihrer neuen Umgebung kaum Greifvögeln oder Schlangen, die Chamäleons als willkommene Beute betrachten. Kein Wunder, dass die Tiere sich in den Bergwäldern von Oahu rasch vermehrt haben. Auf der Suche nach nahrhaften Happen keineswegs wählerisch, gelten die Neuankömmlinge mittlerweile als Gefahr für die biologische Vielfalt der einheimischen Insekten und Schnecken. Zumal sich Dreihorn-Chamäleons gern auch Beutetiere mit Gehäuse schmecken lassen. Die ausschließlich auf Oahu lebenden, stark gefährdeten Baumschnecken der Gattung Achatinella werden ebenso samt Verpackung verspeist wie Raupen einheimischer Nachtfalter der Gattung Hyposmocoma, bekannt für die enorme Farben- und Formenvielfalt ihrer Gehäuse.

Dass Dreihorn-Chamäleons die Ha­waii-Insel Oahu so furchtbar erfolgreich besiedelt haben, gibt Evolutionsbiologen die Chance, dieses ungeplante Experiment genauer zu analysieren. Whiting und Kollegen wollten herausfinden, ob sich Dreihorn-Chamäleons aus Hawaii in bestimmten Lebenslagen bereits anders verhalten als Artgenossen in Kenia. Dabei konzentrierten sie sich auf den Farbwechsel. Sich auf diese Weise schnell an unterschiedliche Situationen anzu­passen ist für Chamäleons schließlich typisch.

Paarungserfolg durch Guaninkristalle

Wenn männliche Dreihorn-Chamäleons einen Rivalen einschüchtern oder um eine Partnerin werben, färben sie sich leuchtend gelb und hellgrün. Wie Whiting und seine Kollegen in den „Science Advances“ berichten, leisten sich Dreihorn-Chamäleons aus Hawaii besonders knallige Farben. Verglichen mit Männchen aus der mutmaßlichen Herkunftspopulation in Kenia, präsentieren sich die Hawaiianer mit einer deutlich höheren Leuchtdichte. Entsprechend stärker heben sie sich von ihrer pflanzlichen Umgebung ab.

Hinter dieser plakativen Farbigkeit stecken Guaninkristalle, die Licht reflektieren: Wenn sie sich in speziellen Hautzellen großflächiger verteilen, wirken die Pigmente der darüber liegenden Farbzellen leuchtender. Mit Hautzellen, in denen sich der schwarzbraune Farbstoff Melanin ausbreitet, können die Chamäleons dagegen ihr Erscheinungsbild verdüstern. Davon machen nicht nur die meist hornlosen Weibchen Gebrauch, auch ein im Zweikampf unterlegenes Männchen wechselt schnell zu unscheinbaren Farbtönen.

Während sich ein männliches Dreihorn-Chamäleon mit leuchtenden Farben schmückt, fällt es aber nicht nur seinen Artgenossen besonders ins Auge. Es riskiert auch, die Aufmerksamkeit von Tieren, die hungrig nach Beute suchen, auf sich zu ziehen. Die Evolution sollte zu einem Kompromiss zwischen imposantem Farbkleid und ausreichender Tarnung führen. Um zu testen, wie farbenfrohe Chamäleon-Männchen auf Tiere reagieren, die es in Kenia auf sie abgesehen haben, wurden sie mit einem präparierten Falken und dem lebensnahen Modell einer Baumschlange konfrontiert. Dabei stellte sich heraus, dass sich kenianische Dreihorn-Chamäleons beim Anblick einer mutmaßlichen Bedrohung deutlich unscheinbarer machen. Ihre auf Hawaii heimischen Artgenossen dimmen ihr farbiges Outfit weit weniger stark.

Das können sie sich auch leisten. Denn auf Hawaii sind Hauskatzen und verwilderte Katzen die größte Gefahr, also Tiere, für die Farben keine große Rolle spielen. Sich für soziale Interaktionen mit leuchtenden Farben zu schmücken birgt deshalb dort für männliche Dreihorn-Chamäleons kein sonderliches Risiko. Es verbessert wahrscheinlich aber die Erfolgschancen beim anderen Geschlecht. Ein halbes Jahrhundert hat ausgereicht, um das Verhalten der Chamäleons entsprechend zu verändern: Die Evolution hat paarungslustigen Männchen sozusagen attraktive, grellfarbige Hawaiihemden verpasst. Allerdings nur für die Zeit, in der sich die männlichen Dreihorn-Chamäleons um eine Partnerin bemühen und sich mit Rivalen messen müssen. Den größten Teil ihres Lebens gehen sie auch auf Hawaii auf Nummer sicher und hüllen sich wie die Weibchen in Tarnfarben.