Schon seit Dezember verlassen die Weibchen ihr Winterquartier im Öresund zwischen Dänemark und Schweden und schwärmen durch die Ostsee nach Süden. Die laichbereiten Heringe sind früh dran, ihr Ziel sind die Seegraswiesen und Laichkräuter im Greifswalder Bodden, wo sie ihre Eier ablegen. Der Bodden, 500 Quadratkilometer groß, ist für die Unterart des Atlantischen Herings die perfekte Kinderstube: Das seichte Becken, wie ein Pfanne geformt, bietet Clupea harengus Schutz vor Wind, Wellen und Fressfeinden. Den Rest erledigt die Frühlingssonne. Erwärmt sich das Wasser, schlüpfen die Larven. Dann ist der Moment gekommen, in dem ein neuer Lebenszyklus beginnt.

Andreas Frey Freier Autor in der Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Doch das neue Leben ist nicht von langer Dauer. Kaum auf der Welt, sterben die Larven schon den Hungertod. Zwar können sie sich kurze Zeit aus dem Dottersack ernähren, aber dann sinken die Überlebenschancen der kleinen Geschöpfe rapide. Die Schlüpflinge finden im Bodden nichts mehr zu fressen und verhungern bald. Seit Jahren wiederholt sich das groteske Naturschauspiel: Der Frühling lässt das Leben im Greifswalder Bodden nicht mehr erblühen, sondern führt zu einem Massensterben. Dadurch ist der Bestand des westlichen Ostseeherings in den vergangenen dreißig Jahren auf ein Viertel eingebrochen.

Die Ursache des Massensterbens

Das Schicksal der Heringslarven treibt die Wissenschaftler schon seit zwanzig Jahren um. Zwar wurde es weltweit schon häufiger beobachtet, dass Heringe plötzlich massenhaft eingehen. Seit das „Silber des Meeres“ gefangen wird, berichten Fischer von versiegenden Schwärmen wie aus dem Nichts. Doch meist blieben die Gründe für das Massensterben ungeklärt. Dieses Mal konnten die Forscher das Geheimnis der Heringe aber wohl aufdecken. Ihre Hypothese lautet so: Weil sich die Ostsee immer zeitiger erwärmt, drängen die Heringe früher in den Bodden. In den seichten Laichgründen steigt die Temperatur besonders rapide, die Eier entwickeln sich schneller. Dadurch schlüpft der Nachwuchs rund drei Wochen eher, findet aber zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu fressen, weil das bevorzugte Hauptfutter – die Larven des Ruderfußkrebses – stärker auf Licht reagiert als auf höhere Temperaturen. Diese Larven schlüpfen also nicht ebenfalls früher, und dadurch verpassen sich die beiden Arten. Ihre ökologische Beziehung ist entkoppelt.

Mismatch nennen Ökologen dieses Phänomen, der Klimawandel bringt den über Jahrhunderte präzise eingespielten Rhythmus der Natur aus dem Takt. Mildere Winter stören das Gleichgewicht der Ökosysteme. Denn auf das Timing kommt es an, wenn Fortpflanzung und Wachstum einer Art erfolgreich sein sollen. Da manche Pflanzen und Tiere jedoch auf die Temperatur, andere auf Licht als Taktgeber reagieren, kommt es zum Mismatch – wie eben bei den Heringen und Ruderfußkrebsen.

Das Konzept dahinter beschrieb der englische Meeresbiologe David Cushing bereits im Jahr 1969, aber erst durch den Klimawandel erhält es eine größere Brisanz. Das zeigt ein Sonderbericht der Vereinten Nationen vom vergangenen Jahr. Darin warnt die Umweltorganisation UNEP, dass der Klimawandel zu phänologischen Veränderungen führen und so die Ökosysteme empfindlich stören könne. Der Klimawandel beschleunige sich schneller, als sich viele Arten anpassen könnten.