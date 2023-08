In Ameisennestern ist das Gedränge oft groß. Ein ideales Ambiente für die Ausbreitung von Infektionskrankheiten – es sei denn, die Ameisen bemühen sich gemeinsam um optimale Hygiene. Wenn die Arbeiterinnen eines Ameisenvolks entsprechend zusammenarbeiten, können sie tödliche Pilzinfektionen durchaus in Schach halten. Das haben Wissenschaftler um Barbara Casillas-Pérez und Katarína Boďová vom Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg herausgefunden.

Als Forschungsobjekt diente die „übersehene Wegameise“ Lasius neglectus, die erst 1990 wissenschaftlich beschrieben wurde. Kein Wunder, denn ihre unscheinbar braunen Arbeiterinnen sind nur etwa drei Millimeter groß. Ursprünglich in Zentralasien heimisch, hat diese Ameisenart auch außerhalb ihrer angestammten Heimat Fuß fassen können. In Europa wurde sie mittlerweile bis nach Oslo verschleppt.